Steelcase zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Möbelhersteller Steelcase Inc. (ISIN: US8581552036, NYSE: SCS) wird am 16. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre ausschütten. Record date ist der 4. Januar 2024.

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,40 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 12,70 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 3,15 Prozent.

Steelcase wurde 1912 in Grand Rapids, Michigan, gegründet und ist ein Hersteller von Büroeinrichtungen und individuellen Raumlösungen. Im dritten Quartal (24. November) des Fiskaljahres 2024 lag der Umsatz bei 777,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 826,9 Mio. US-Dollar), wie am 19. Dezember 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 30,8 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 11,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Nachbörslich gab die Aktie nach Bekanntgabe der Nachrichten über 10 Prozent nach.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 79,63 Prozent im Plus (Stand: 19. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,43 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de