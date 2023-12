ZALANDO - Trendwende zum Jahresende?

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 23,040 € (XETRA)

Schon im Frühsommer hatte die Aktie von Zalando im Bereich des Kursziels bei 24,82 EUR einen Bodenbildungsversuch gestartet, war damals allerdings knapp vor dem Widerstand bei 32,84 EUR gescheitert. In der Folge brach die Aktie an das Unterstützungs- und Kursziel-Cluster von 19,18 bis 19,87 EUR ein.

Positive Signale häufen sich

Vor dem Tief des Jahres 2022 bei 19,18 EUR konnte sie in den letzten Monaten mehrere Angriffe der Bären erfolgreich abwehren und so eine kleine Bodenbildung einleiten. Mittlerweile hat die Aktie auch eine Reihe kurz- und mittelfristiger Abwärtstrendlinien durchbrochen und nimmt das Zwischentief aus dem Juli bei 23,82 EUR ins Visier. Über diesem Widerstand käme es zu einem Anstieg an das Novemberhoch bei 24,67 EUR.

Allerdings ist weiterhin eine Seitwärtskorrekturphase zwischen dem Oktobertief bei 19,88 EUR und der aktuell laufenden Aufwärtsbewegung denkbar, die erst bei Kursen über 25,05 EUR nach oben aufgehebelt und entsprechend darüber erst ein nachhaltiges Kaufsignal gebildet wäre.

In diesem Fall dürfte aber auch der Widerstandsbereich um 26,50 EUR direkt durchbrochen und das kleine Hoch aus dem August bei 29,67 EUR erreicht werden. Darüber stünde eine Kaufwelle bis zum Widerstand bei 32,84 EUR an.

Diese Trendwendechance wäre aktuell erst bei Kursen unter 21,20 EUR vergeben. Gleichzeitig würde damit aber auch das Risiko für einen Abverkauf an das Allzeittief aus dem Jahr 2014 bei 17,01 EUR steigen.

