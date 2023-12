Finanzstarke Firmen, News und Hintergründe zu Apple, Amazon, Google, Adobe & Co. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die letzten Handelstage in diesem Jahr, um finanzstarke Firmen und das Smartwatch-Debakel bei Apple.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die letzten Handelstage in diesem Jahr, um finanzstarke Firmen und das Smartwatch-Debakel bei Apple. Zudem steht Alphabet im Rampenlicht. Was bedeutet es für die Aktie, wenn die ertragsreichste Division, das Anzeigengeschäft, restrukturiert wird? Auch Amazon steht ähnliches bevor, die Beweggründe sind jedoch ganz andere. Was ist da los? Und was macht Adobe nun ohne Figma? Spannende News gibt es auch von Affirm, DocuSign und Enphase. Zum Schluss geht es wie gewohnt um Zuschauer-Wunschtitel: Tesla, Block, Deere, Etsy und Zillow.

