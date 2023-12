Micron Technology hält die Dividende stabil

Der amerikanische Technologiekonzern Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, NASDAQ: MU) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,115 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 18. Januar 2024 (Record day: 2. Januar 2024).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 0,46 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 78,69 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,58 Prozent. Im Oktober 2021 startete Micron Technology mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,10 US-Dollar). Anfang Juli 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,10 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 15 Prozent.

Im ersten Quartal (30. November) des Fiskaljahres 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,09 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust (GAAP) von 1,23 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust (GAAP) von 195 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Für das zweite Quartal 2024 erwartet Micron Technology einen Umsatz von 5,3 Mrd. US-Dollar, plus/minus 200 Mio. US-Dollar.

Micron Technology mit Sitz in Boise, Idaho, USA, wurde 1978 gegründet und gehört nach eigenen Angaben zu den größten Halbleiterherstellern der Welt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 57,44 Prozent im Plus (Stand: 20. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 90,69 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de