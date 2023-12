BROADCOM - Verschnaufpause zum Jahreswechsel

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 1.127,290 $ (Nasdaq)

Die Broadcom-Aktie hat sich in den letzten Tagen enorm stark entwickelt. Mein Kollege André Rain hat in seiner letzten Analyse Halbleiter-Bulle jetzt auf Kaufniveau? vom 05. Dezember 2023 auf diese Rallychance hingewiesen.

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Rally. Am 30. Mai 2023 erreichte sie ein Hoch bei 921,78 USD. Anschließend lief der Wert mehrere Monate seitwärts. Am 10. November 2021 durchbrach die Aktie dieses Hoch und zog zunächst auf 999,87 USD an. Nach einem leicht überschießenden Pullback an das alte Hoch schoss die Aktie in den letzten über eine langfristige obere Pullbacklinie auf das neue Allzeithoch bei 1.114,88 USD nach oben. Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert leicht.

Wo bieten sich neue Chancen?

Kurzfristig könnte die Broadcom-Aktie in Richtung der alten oberen Pullbacklinie bei heute 1.068,98 USD oder sogar an das letzte Zwischenhoch bei 999,87 USD zurücksetzen. Von dort aus könnte eine weitere Rallystufe in Richtung 1.270 USD und langfristig sogar in Richtung 1.722-1.806 USD starten.

Ein Rückfall unter 998,87 USD wäre unschön und könnte zu Verlusten in Richtung 921,78 oder sogar 776,38 USD führen. Dabei würde auch die Gefahr einer großen Topbildung entstehen.

Fazit: Kurzfristig sind einige Gewinnmitnahmen möglich. Anschließend könnte die Broadcom-Aktie aber ihre Rally fortsetzen.

Broadcom-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)