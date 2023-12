Chinesischer Elektroautobauer BYD baut Werk in Ungarn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Berlin (Reuters) - Der chinesische Elektroautobauer BYD baut sein erstes europäisches Autowerk in Ungarn.

Das Unternehmen kündigte die Investition in der Stadt Szeged im Süden des Landes am Freitag an. Dort entstünden tausende Arbeitsplätze, erklärte BYD über seinen WeChat-Kanal. Das Unternehmen betreibt derzeit bereits eine Fabrik in Komarom im Nordwesten Ungarns, in der Elektrobusse gefertigt werden.

BYD ließ offen, wie groß das Autowerk sein wird. Das chinesische Unternehmen verfügt derzeit schon über Anlagen in den USA, Brasilien, Japan und Indien. Die Experten von Bernstein gehen davon aus, dass in Ungarn jährlich ungefähr 200.000 Autos gebaut werden können. Für den Tesla-Rivalen sei ein Werk in Europa aber wichtig, um den Markt erschließen zu können, schrieben die Analysten. "Der Bau vor Ort reduziert die Logistik- und Zollkosten - die im unteren Preissegment besonders stark zu Buche schlagen", hieß es. "Noch wichtiger ist, dass auch die Regierungen vor Ort das Unternehmen dann unterstützen."

Derzeit baut auch BMW ein Werk im ungarischen Debrecen, in dem ab Mitte des Jahrzehnts die Autos der Neuen Klasse produziert werden sollen. Auch mehrere große Batteriefabriken entstehen in dem osteuropäischen Land.

