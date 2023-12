EQS-News: BMW, Mercedes, VW – sind Aktien von Autoherstellern noch immer ein guter Invest?

EQS-News: United Newswire / Schlagwort(e): Sonstiges

BMW, Mercedes, VW – sind Aktien von Autoherstellern noch immer ein guter Invest? Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/fiXLQXAhCfk CO₂-Abgabe, Klimawandel, Mobilitätswende – drei Begriffe, die für die Autohersteller Hürden und Herausforderungen mit sich bringen. Klar ist aber auch, dass das Auto als Verkehrsmittel trotz aller Maßnahmen weiterhin eine Hauptrolle spielt. Die Bedürfnisse der Verbraucher haben sich allerdings gewandelt. Vor allem preisbewusste Fahrer profitieren davon, wenn sie anstelle eines Neukaufs Auto Leasing Angebote auf GoLeasy vergleichen und so auf flexible Mobilität nach Bedarf setzen. Leasing trägt dazu bei, dass das Auto für mehr Menschen erschwinglich ist. Langfristig gesehen wird sich so die Nachfrage sogar steigern. Hinzu kommt, dass kaum eine andere Branche so fortschrittlich arbeitet wie die Automobilindustrie. Das Investment in Aktien von Automobilherstellern ist daher noch lange nicht uninteressant, sondern bietet weiterhin Potenzial. Hohe Gewinne während der Krise – die Automobilbranche legte 2022 zu In Krisenzeiten müssen sich viele Branchen auf herbe Umsatzverluste einstellen. Die Automobilbranche konnte 2022 Rekordgewinne erzielen und zeigt damit klar, dass sie bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen. Mobilität ist für die Menschen eines der relevantesten Themen überhaupt und so reißt die Nachfrage nach Automobilen nicht ab. Ob die deutschen Hersteller als Kapitalanlage der Wahl geeignet sind, scheint in Anbetracht der vergangenen Krisen fragwürdig. Die VW-Abgas-Affäre trug zu starken Unsicherheiten bei Anlegern bei, viele Investoren stießen ihre Aktien ab und trauten sich nicht, neu zu kaufen. Erfahrene Aktienanalysten sind sich allerdings einig, dass die Konzerne langfristig für Investoren interessant bleiben werden. Mehr als 70 % würden auch in der aktuellen Situation zum Kauf raten, einen Verkauf empfiehlt beinahe niemand. Besonders mutige Investoren setzten gerade nach der Krise und bis heute auf Wertpapiere von VW, da der Kurs stark einbrach und der Einstieg jetzt günstig ist. VW kann es sich nicht leisten, dauerhaft in der Krise zu bleiben. Es ist davon auszugehen, dass das Prestige-Unternehmen Deutschlands alles daransetzt, seinen Status zu verbessern. Das wird sich dann auch im Aktienkurs bemerkbar machen, eine Garantie gibt es aber nicht. Eine Alternative sind Investitionen in ausländische Anbieter und Zulieferer. Heimische Werte sind zwar beliebt, eine breite Streuung reduziert allerdings die Gefahr von Wertverlusten. Entscheidend ist auch ein Blick auf die Konjunkturbewegung des Landes und hier steht Deutschland aktuell vor einer schwierigen Phase. Der Klassiker unter den US-Wertpapieren ist die Tesla-Aktie. Der E-Auto-Marktführer hat zwar ebenfalls immer wieder mit Skandalen zu kämpfen, die meisten Analysten rechnen aber dauerhaft mit Wachstum. Die Konkurrenz im Sektor schläft jedoch nicht. Hyundai und Toyota gelten insbesondere im Hinblick auf E-Mobilität als zukunftsorientierte Marken des asiatischen Markts. Top-Aktien der Autoindustrie – die interessantesten Wertpapiere am Markt Wer in Aktien investieren möchte, braucht zunächst einen umfassenden Marktüberblick. Es lohnt sich, über die Grenzen der eigenen Heimat hinauszuschauen, um an den Global Playern zu verdienen. Weltweit haben sich verschiedene Auto-Aktien an die Spitze abgesetzt. Empfohlen werden von erfahrenen Analysten unter anderem die nachfolgenden Unternehmen: BMW: Als renommierter deutscher Automobilhersteller genießt BMW einen hohen Bekanntheitsgrad. Zukunftsorientiert arbeitend baut das Unternehmen verstärkt auf Elektrofahrzeugtechnologie und steigt dadurch in seiner Wertigkeit. Die leistungsstarken und hochwertigen Luxusautos sind weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und beliebt. BMW-Aktien gelten als solide und werden durch den innovativen Fortschritt des Unternehmens vorangetrieben.

Neben Tesla gehört GM zu den wichtigsten Automobilkonzernen der Vereinigten Staaten. Die breite Fahrzeugpalette wird zunehmend in Richtung E-Mobilität verschoben. General Motors setzt sich außerdem intensiv mit dem Thema „autonomes Fahren“ auseinander und gilt damit als fortschrittlich. Das aggressive Voranschreiten und der direkte Konkurrenzkampf mit Tesla machen GM-Aktien zu einer interessanten Alternative. Volkswagen AG: Obwohl VW von Skandalen erschüttert wurde, gehört das Unternehmen zu den wichtigsten Automobilherstellern Deutschlands. Seit Jahren wird in E-Mobilität investiert, sodass die Rolle von VW am deutschen Markt ständig steigt. Experten gehen davon aus, dass die skandalträchtige Vergangenheit in den Hintergrund gerät und die Aktien an Zuwachs gewinnen werden. Bei den E-Auto-Herstellern ist die Tesla-Aktie immer noch von größter Bedeutung. Obwohl es nicht zuletzt durch Zulieferungsschwierigkeiten zu erheblichen Schwankungen kam, ist Tesla eine der zukunftssichersten Aktien an der Börse. Das Unternehmen gilt als der wertvollste Hersteller von E-Autos und Energiesystemen für das eigene Zuhause. Mit einem Umsatz von 95,9 Milliarden Dollar und einem jährlichen Wachstum von 8,80 Prozent ist das Tesla-Wertpapier für Investoren interessant, die auf eine hohe Marge setzen. Sie betrug in den letzten Jahren konsequent über 10 %, was eine angemessene Rendite verspricht. Die Zukunft zeigt in Richtung E-Mobilität – klare Tendenz für Kapitalanleger Für die Automobilbranche ist E-Mobilität das wichtigste Thema der Zukunft. Wer sich als Hersteller dem Trend verweigert, wird in naher Zukunft nicht konkurrenzfähig bleiben. Das bringt viele Anleger dazu, sich primär an E-Auto-Aktien wie Tesla zu orientieren. Eine Strategie, die möglicherweise aufgeht. Dabei sollte aber nicht nur der Marktführer in den Fokus rücken, vor allem die chinesische Konkurrenz ist von großer Bedeutung. Investoren profitieren davon, wenn sie sich über Nachhaltigkeitsambitionen und Entwicklungen im E-Sektor informieren. Die Global Player wie Tesla, BMW, VW, Toyota, General Motors und Co. haben bereits gezeigt, dass sie den Markt und seine Veränderungen begriffen haben. Sie setzen auf technische Innovation und stehen dabei im direkten Konkurrenzkampf zueinander. Das gibt Auftrieb und bietet Anlegern Chancen. Risikofaktoren und Alternativen zur klassischen Automobilaktie Setzt sich der Ansatz des autonomen Fahrens durch, wird sich die Automobilindustrie grundlegend verändern. Eine Garantie für langfristige Renditen gibt es im Hinblick auf die gesellschaftliche Dynamik nicht. Schon jetzt zeigt sich, dass sich viele Autofahrer zugunsten von Carsharing gegen ein eigenes Fahrzeug entscheiden. Hält dieser Trend an und wird durch autonome Möglichkeiten sogar befeuert, kann es zu Einbrüchen bei Verkaufszahlen kommen. Die Alternative zur klassischen Autoaktie wäre eine Investition in branchenanhängige Unternehmen. Autovermietungen wie Sixt oder das Dienstleistungsunternehmen UBER sind ebenfalls an der Börse vertreten und gehören zu den Gewinnern der letzten Monate. Als Alternative dazu kann sich die Investition in ETFs als langfristige Anlage auszeichnen. Zwar sind die Renditen geringer, die Ausfallrisiken aber auch.

