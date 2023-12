Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché gibt Auskunft über die Geschäftsentwicklung 2023



Leclanché erzielt mehrere technologische Durchbrüche mit seiner Lithium-Ionen-Technologie

Das Unternehmen kündigte ein neues, branchenführendes Batteriesystem für Nutzfahrzeuge an

Zahlreiche bedeutende Geschäftsabschlüsse in verschiedenen Marktsegmenten

Leclanché stellte das 6R-Nachhaltigkeitskonzept vor, das sich an den EU-Vorschriften orientiert und den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Repowering, Wiederverwendung, Recycling, recycelte Inhalte und Aufzeichnungen für Lithium-Ionen-Batterien legt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Dezember, 2023 - Leclanché SA, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Erfolge im Jahr 2023 bekannt. Mit seinem Engagement für Innovation, Sicherheit und Nachhaltigkeit hat Leclanché in verschiedenen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit wichtige Meilensteine erreicht und seine Position als wichtiger Akteur in der Energiespeicherbranche ausgebaut.

Leclanché hat bahnbrechende Fortschritte in der Produktion von G/NMCA-Zellen erzielt, die eine um bis zu 20 % höhere Energiedichte bieten und gleichzeitig den Kobaltgehalt auf nur 5 % reduzieren. Mit seinem einzigartigen wasserbasierten Binderverfahren steht das Unternehmen an der Spitze der umweltfreundlichen Batterieproduktion.

Europa erwägt, ab 2025 die Verwendung von per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), die für ihre hohe Toxizität bekannt ist, zu verbieten. Leclanché Leclanché ist dank seines wasserbasierten Binderverfahrens bereits heute in der Lage, PFAS-freie G/NMC-Zellen im industriellen Maßstab zu produzieren und nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Batterieindustrie ein.

Leclanché hat einen wichtigen Test zur Validierung der thermischen Sicherheit seines INT-53-Schienenbatteriesystems erfpgreich bestanden. Diese Validierung bestätigt die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Hochenergiebatterie und ermöglicht es dem Unternehmen, innovative Lösungen für verschiedene Zug- und Lokomotivprojekte anzubieten.

Darüber hinaus präsentierte Leclanché auf der SOLUTRANS 2023 Expo in Lyon das neue Fortius-145, ein Hochenergiebatteriesystem für Lastkraftwagen und Nutzfahrzeuge. Diese innovative Batterie verspricht eine verbesserte Fahrzeugreichweite und längere Ladeintervalle und setzt damit einen neuen Standard in der Branche.

Leclanché macht weiterhin große Fortschritte in der maritimen Industrie. Im Laufe des Jahres 2023 hat das Unternehmen bewiesen, dass seine Batterien für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind, von Ro-Ro-Schiffen über Schlepper und Hubschiffe bis hin zu Fähren. In Zusammenarbeit mit Stena RoRo und Brittany Ferries hat das Unternehmen Aufträge über 22,6 MWh an Batteriesystemen für Hybridfähren erhalten, was einen der größten Aufträge in der Geschichte für Schiffe dieser Art darstellt. Darüber hinaus bestellte die Grimaldi-Gruppe weitere Batteriesysteme für ihre ECO-Flotte, wodurch sich die Anzahl der Fähren mit Leclanché-Batterien von 9 auf 11 erhöht. Mit weiteren Verträgen, wie den Partnerschaften mit Caledonian Maritime Assets Ltd (CMAL), Brunvoll, Lafarge und Cadeler, konnte Leclanché seinen Einfluss im maritimen Sektor weiter ausbauen.

Im Bereich des Landtransports zeigen die Partnerschaften mit KONČAR, Medha und Socofer, dass die Eisenbahnbatterie INT-53 Energy von Leclanché die Anforderungen verschiedener Arten von Schienenfahrzeugen erfüllt, von Zügen und Lokomotiven bis hin zu Wartungsfahrzeugen. Der kroatische Zughersteller KONČAR wird die Bahnbatterien von Leclanché für den Mittelstreckenverkehr an der Küste und im Binnenland einsetzen. Das französische Unternehmen Socofer wird die Schienenbatteriesysteme von Leclanché für den Antrieb von Hybridlokomotiven nutzen, die Wartungskonvois durch den Kanaltunnel zwischen Frankreich und Großbritannien ziehen. Diese beiden Projekte, in Verbindung mit Canadian Pacific (CPKC) in Kanada, zeigen, dass Leclanché ein wichtiger Akteur in der internationalen Eisenbahnszene ist.

Der Einfluss von Leclanché geht über den Transportbereich hinaus. Stationäre Batteriespeicherprojekte mit dem LeBlock von Leclanché sind jetzt an verschiedenen Standorten in Betrieb, darunter im Mittelmeerraum und bald auch in der Karibik, und spielen eine entscheidende Rolle bei der Nutzung erneuerbarer Energien für eine nachhaltige Zukunft.

Im April führte Leclanché das innovative 6R-Konzept ein, das sich an den neuen EU-Batterievorschriften orientiert. Die 6R – Reliability, Repowering, Reuse, Recycling, Recycled Content und Record – unterstreichen das Engagement von Leclanché für eine Kreislaufwirtschaft, die den verantwortungsvollen Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien während ihres gesamten Lebenszyklus gewährleistet.

Die Errungenschaften von Leclanché im Jahr 2023 unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die Grenzen der Innovation im Bereich der Energiespeicherung zu erweitern und gleichzeitig einen starken Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit zu legen. Diese Meilensteine spiegeln auch die Beständigkeit und den zukunftsorientierten Ansatz wider, die Leclanché als führendes Unternehmen in der Energiespeicherbranche auszeichnen.

Pierre Blanc, CEO von Leclanché SA, Chief Technology & Industrial Officer von Leclanché e-Mobility SA, kommentierte die Erfolge: „2023 war ein Jahr der Transformation für Leclanché, in dem wir die Zukunft der Energiespeicherung neu definiert haben. Unsere bahnbrechenden Technologien und strategischen Projekte positionieren uns an der Spitze von Nachhaltigkeit und Innovation. “

Phil Broad, CEO von Leclanché e-Mobility SA, Chief Sales & Development Officer von Leclanché SA, fügte hinzu: „Während wir diese Meilensteine feiern, bleiben wir unserer Vision verpflichtet, hochmoderne Energiespeicherlösungen anzubieten, die nicht nur Industriestandards erfüllen, sondern auch zu einer nachhaltigeren und belastbareren Zukunft beitragen."

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

