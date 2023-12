APPLE - Verkaufsstopp belastet! Aktie gibt weiter nach!

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 193,050 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie wird heute relativ aktiv gehandelt. Auf Tradegate ist sie unter den meistgehandelten Werten zu finden. Dies dürfte unter anderem auch an der Newslage liegen. In den USA ist ein Einfuhr- und Verkaufsstopp für die neueste Generation der Apple Watch in Kraft getreten. Apple wird vorgeworfen, Patentrechte von Masimo im Bereich der Sauerstoffmessung im Blut verletzt zu haben. Die US-Regierung hätte dagegen ein Veto einlegen können, hat jedoch darauf verzichtet. Jetzt läuft noch ein Eilantrag Apples, um das Verbot bis zum 12. Januar und der dortigen Entscheidung des US-Zolls auszusetzen.

Angesichts dieser Nachrichten gibt der Aktienkurs heute weiter nach. Bereits vor den Feiertagen meldeten sich die Verkäufer im Widerstandsbereich bei 198,23 USD zurück. Damit steckt die Aktie kurzfristig in eine Korrektur, am mittelfristigen Bullenmarkt ändert dies jedoch nichts, zumindest noch nicht.

Eine wichtige Entscheidung steht an!

In den kommenden Wochen könnte es in der Apple-Aktie jedoch spannend werden. Die derzeitigen News bergen eine gewisse Brisanz. In Kombination mit dem starken Widerstandsbereich knapp unterhalb von 200 USD könnte dies durchaus für einige Probleme sorgen. Genauer gesagt sprechen wir hier von Risiken auf 180 USD und sogar bis in den Bereich von 167 USD.

Um diese Risiken einzudämmen, wäre es aus Sicht der Bullen ideal, den Preisbereich bei 191,42 USD oder spätestens 187,45 USD als Unterstützung zu halten. Gelingt dies, könnten kurzfristige Anläufe zum Jahreshoch folgen. Der Preisbereich bis hin zu 200 USD müsste jedoch erst einmal nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen.

Fazit: Ich persönlich wäre in der Apple-Aktie sehr wählerisch. Möchte ich auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekulieren, würde ich um einen möglichst günstigen Einstieg feilschen. Hierfür wären die Supports bei 191,42 USD bzw. 187,45 USD zu nennen. Sollten dieser nämlich nachhaltig unterschritten werden, nimmt das Risiko zu, auch mittelfristig.

Apple Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)