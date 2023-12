BAYER - Aktie weiter auf Erholungskurs

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 33,365 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie kann sich auch nach den Feiertagen weiter erholen. Im frühen Mittwochshandel notiert die Aktie gut 2 % über ihrem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Ein Kurstreiber dürfte dabei der jüngst gewonnene Gerichtsprozess in den USA sein. Laut eigenen Angaben hat Bayer hier in den letzten 10 von 15 Prozessen gewonnen. Zuletzt sprach ein Geschworenengericht in San Benito das deutsche Unternehmen frei von den Beschuldigungen eines Klägers, der Unkrautvernichter Glyphosat sei schuld an den Erkrankungen des Klägers.

Der Weg ist noch weit!

Kurzfristig ist die Aktie damit weiterhin auf Erholungskurs. Der Weg hin zu einem neuen Bullenmarkt ist jedoch noch weit. Allein im November brach die Aktie um ca. 25 % ein. Mit Notierungen im Preisbereich von 30 EUR war die Aktie damit preislich gesehen so günstig wie seit Sommer 2006 nicht mehr.

Richten wir den Blick nach vorne, könnte sich die laufende Erholung noch weiter fortsetzen. Ein erster Zielbereich liegt bei 34,25 – 35,00 EUR. Sollten die Käufer noch mehr Power haben, könnte die Erholung sogar bis in den Bereich von 38 EUR laufen. Dabei stehen den Bullen derzeit zwei Unterstützungen zur Verfügung. Die erste liegt im Bereich von 32,30 EUR, die zweite bei ca. 31 EUR.

Fazit: Die kurzfristige Basis für weitere Erholungsgewinne in der Bayer-Aktie ist vorhanden. Ob den Bullen jedoch die mittelfristige Trendwende gelingt, bleibt abzuwarten. Im Abwärtstrend der letzten Monate ist einiges zu Bruch gegangen, wahrscheinlich auch das Vertrauen so manch eines Anlegers. Dieses muss erst einmal zurückgewonnen werden.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Bayer Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)