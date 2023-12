Stabilus: Bullen geben Takt vor

Das auf Industrieteile spezialisierte Unternehmen Stabilus profitierte zuletzt von der Gunst der Anleger, diese trieben die Notierungen sogleich an zwei wichtige Trendverläufe um 63,00 Euro heran - einen seit 2018 und einen anderen seit Sommer 2021 bestehenden Abwärtstrend. Ein Durchbruch auf der Oberseite könnte demnach eine lange Abwärtsphase endgültig beenden und dem Papier auf mittel- bis langfristiger Sicht wieder deutliche Kurszuwächse ermöglichen. Bleiben allerdings noch große Fragezeichen wegen der deutschen Wirtschaft, die nicht so recht in Schwung kommen will, auch im kommenden Jahr nicht. Interessant wird es zugleich zu sehen sein, wenn die Zahlen für das vierte Quartal Ende Januar veröffentlicht werden.

Stichtag 29. Januar

Bis zur Vorlage der Quartalszahlen Ende Januar könnte durchaus ein Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke für ein Kaufsignal von 64,55 Euro zustande kommen, in der Folge könnte Aufwärtspotenzial an 66,60 und mittelfristig 72,55 Euro bei Stabilus entstehen. Ein Verbleib in den bisherigen Trendverläufen könnte dagegen kurzzeitige Abwärtsrisiken in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 59,89 Euro hervorrufen. Darunter findet Stabilus um 57,18 Euro eine weitere Supportzone im Falle einer längeren Konsolidierung vor.