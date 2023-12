COINBASE - Lohnt der Einstieg noch?

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 185,240 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Coinbase, der größten Kryptobörse in den USA, konnte in den vergangenen beiden Monaten kräftig zulegen. Gestern erreichte der Kurs von Coinbase mit 185,24 USD ein neues Jahreshoch. Dies ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Aktie vor noch ca. zwölf Monaten zu Notierungen im Bereich von 35 USD zu haben gewesen ist. Während investierte Anleger sich über die Gewinne freuen, stellt sich neuen Interessenten die Frage, ob der Einstieg noch lohnt.

Das Problem mit der Absicherung!

Strategisch gesehen ist die Aktie in einem Aufwärtstrend unterwegs und kann in diesem weiterhin neue Hochs erreichen. Die nächste mittelfristige Widerstandszone ist im Bereich von 205-220 USD zu finden. Eine Konsolidierung dort wäre möglich, am Ende aber könnte auch dieser Widerstandsbereich geknackt werden.

An bullischen Zielen mangelt es in der Aktie also nicht. Trotzdem ist ein Neueinstieg im aktuellen Preisbereich nicht ganz ungefährlich. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen extrem gut gelaufen und genau hierin liegt ein Risiko. Auf dem Weg nach oben gab es kaum spürbare Korrekturen. Dementsprechend kann das Kartenhaus relativ schnell wieder zusammenfallen, wenn die Stimmung kippt. Dazu braucht man sich nur die Kursentwicklung von Juni bis Oktober anschauen. Die einmonatige Rally wurde ausgiebig korrigiert und das sowohl zeitlich als auch preislich. Wer am damaligen Hoch im Bereich von 105 USD eingestiegen ist, hatte einige Monate ein Problem.

Fazit: Der Bullenmarkt in der Coinbase-Aktie ist intakt und mit diesem können neue Hochs bei 208 USD darüber hinaus folgen. Vorsicht ist geboten, wenn es den Bullen über mehrere Tage nicht mehr gelingt, neue Hochs zu erreichen. Dies könnte eine Konsolidierung einleiten. Im ungünstigsten Fall kommt es sogar zu einer größeren Korrektur mit Abgaben zurück bis in den Bereich von 150-129 USD. Zusammenfassend wäre die Coinbase-Aktie für mich momentan eine Aktie, in der ich Gewinne managen und nicht erst einsteigen möchte.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Coinbase Global Inc Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)