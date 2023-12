Walt Disney: Doppelboden möglich

Seit Wochen schon versucht sich das Papier von Walt Disney in einem abwärts gerichteten Keil im Bereich der Corona-Tiefstände um 79,07 US-Dollar an einem tragfähigen Boden und scheint immer erfolgreicher damit zu sein. Nach einem Verlaufstief bei 78,73 US-Dollar im September dieses Jahres herrscht innerhalb des Keils eine untergeordnete Erholung, derzeit steckt der Wert aber noch in einem Dreieck fest. Sollte dieses erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden, würde dies einen weiteren Baustein hin zu einem Test der oberen Keilbegrenzung liefern.

Gute Aussichten für nächstes Jahr

Ein Ausbruch auf der Oberseite aus dem Dreieck durch einen Anstieg über 94,10 US-Dollar dürfte nach charttechnischer Auswertung eine zweite Kaufwelle ermöglichen, diesmal an die übergeordnete Keilbegrenzung um 100,11 US-Dollar. Aber erst wenn auch der Keil aufgelöst wird, dürfte das langfristige Long-Szenario greifen und auf Sicht mehrerer Monate steigende Kurse ermöglichen. Bis dahin bleibt Walt Disney für langfristig ausgerichtete Trader tendenziell uninteressant. Ein Bruch der Unterstützung und Doppelboden von 89,93 US-Dollar würde eine klassische 123-Konsolidierung zurück auf 86,13 US-Dollar auslösen.