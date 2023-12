E.ON - Ausbruchschance vergeben, Aufwärtstrend gerät ins Stocken

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 12,125 € (XETRA)

Die starke Rally, die die Aktie von E.ON seit Anfang Oktober erfasst hatte, sorgte mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 11,87 EUR im November für ein Kaufsignal, dem ein Angriff auf die langfristige Hürde bei 12,54 EUR folgte. Diese Barriere konnten die Käufer zwar durchbrechen, doch am ersten anvisierten Kursziel bei 12,80 EUR fiel die Ausbruchsbewegung wieder in sich zusammen.

Kurz nachdem also das höchste Kursniveau seit rund acht Jahren erreicht wurde, misslang es den Bullen, das Ausbruchslevel zu verteidigen und die Kaufwelle in Richtung 13,20 und 13,83 EUR fortzusetzen. Diese Kursziele sind zwar "nicht aus der Welt", es dürfte jedoch einiges an Anstrengung kosten, den unterbrochenen Aufwärtstrend zu reaktivieren.

Korrektur dürfte sich ausweiten

Zunächst hat der Rücksetzer unter die früheren Hochpunkte bei 12,54 und 12,29 EUR aber Abwärtspotenzial bis 11,87 EUR eröffnet. Dort müssten die Bullen aktiv werden, um den Anstieg in Richtung 12,80 EUR fortzusetzen. Ein Kaufsignal wäre mit einer Rückeroberung der 12,54-EUR-Marke gebildet.

Sollte es allerdings im Rahmen der laufenden Korrektur zu Abgaben unter 11,87 EUR kommen, wäre die Kaufwelle seit Oktober in akuter Gefahr. Bei diesem Verlauf müsste die Unterstützung bei 11,28 EUR zwingend verteidigt werden, um ein mittelfristiges Shortsignal und einen Einbruch auf 10,43 EUR und tiefer zu verhindern.

Charttechnisches Fazit: Eine Korrektur bis 11,87 und ggf. 11,55 EUR dürfte die Aufwärtschancen der E.ON-Aktie noch nicht beeinträchtigen und letztlich in eine weitere dynamische Aufwärtswelle auf neue Mehrjahreshochs münden.

Unter 11,28 EUR droht allerdings ein größeres Verkaufssignal.

E.ON-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)