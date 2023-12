Kakao: Ernster Schwächeanfall

Nach Auflösung eines großen bullischen Keils im Februar dieses Jahres startete eine ungeahnt starke Kursrallye im Kakao-Future, in der Summe erreichte der Rohstoff ein Hoch bei 4.343 US-Dollar. Zuvor hat sich allerdings ein steigender Keil eingenistet, der Hinweise auf eine bevorstehende Konsolidierung geliefert hat. Diese scheint nun begonnen zu haben, zumal auch ein kurzfristiger Aufwärtstrend gebrochen wurde. Diese Entwicklung könnte dem Kakao-Future demnach die benötigte Verschnaufpause verschaffen und bullisch eingestellten Investoren die Möglichkeit bieten, später auf einem niedrigen Kursniveau wieder einzusteigen.

EMA 50 gebrochen

Der Bruch des 50-Tage-Durchschnitts im gestrigen Handelsverlauf könnte nun weiteres Korrekturpotenzial im Kakao-Future freisetzen, zunächst an 4.189, darunter 4.098 US-Dollar. Im Idealfall geht es in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 3.842 US-Dollar weiter talwärts, wo eine realistische Chance auf eine nachhaltige Stabilisierung vorliegen dürfte. Sollte sich die sich anbahnende Konsolidierung jedoch als Rohrkrepierer entpuppen und der Kakao-Future rasch wieder über die aktuelle Rekordmarke von 4.143 US-Dollar zulegen, läge ein erweitertes Ziel bei 4.528 US-Dollar vor. An dem übergeordneten Aufwärtstrend würde eine Konsolidierung allerdings auch nichts ändern, dieser verläuft noch ein deutliches Stück weit tiefer.