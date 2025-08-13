110 Prozent Plus: Kryptoplattform Bullish startet fulminant an der Börse

Die erst vor wenigen Jahren gegründete Krypto-Plattform Bullish ist mit Schwung in den ersten Handelstag an der New Yorker NYSE gestartet. Die Aktien schossen prompt auf 90 US-Dollar hoch, erst Stunden zuvor war der Ausgabepreis bei 37 Dollar festgelegt worden - weit über der zuvor angepeilten Spanne von 31 bis 33 US-Dollar.

Bullish bietet den Handel mit Kryptowährungen an und zielt dabei auf professionelle Investoren ab. Außerdem gehört die Nachrichten- und Datenplattform "Coindesk" zum Konzern. Mit dem Börsengang dürfte Bullish mehr als eine Milliarden US-Dollar eingenommen haben.

Peter Thiel investierte zur Gründung von Bullish

Zuletzt rangierte die Aktie bei rund 77,50 Dollar, weiterhin fast 110 Prozent über dem Ausgabepreis.

Bullish entstand als Ausgründung aus dem Blockchain-Unternehmen Block.one, welches Software im Krypto-Bereich entwickelt. Zu den frühen Unterstützern bei Bullish gehört auch der Tech-Investor Peter Thiel, bekannt durch enorm profitable Investments bei Facebook und durch die Gründung des Datenanalyse- und KI-Konzerns Palantir. Palantirs Aktie rast seit geraumer Zeit nach oben und gehört zu den Top-Performern unter den großen US-Tech-Werten.