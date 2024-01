Chinesische Baidu legt Übernahmepläne für Joyy ad acta

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hongkong (Reuters) - Der chinesische Technologiekonzern Baidu hat einen Schlussstrich unter seine Pläne zur Übernahme des an der US-Börse gelisteten Streaming-Anbieters Joyy gezogen.

Die Baidu-Tochter Moon SPV Ltd habe den mit Joyy geschlossenen Kaufvertrag gekündigt, da die Bedingungen für den Abschluss des Deals bis Ende 2023 "nicht vollständig erfüllt waren", teilte Baidu in einem Börsenprospekt mit. Zu den Bedingungen habe die Genehmigung der Regierungsbehörden gehört. Reuters hatte im Jahr 2021 berichtet, die chinesischen Kartellwächter würden die Übernahme wahrscheinlich nicht genehmigen. Die Regierung in Peking hat seit längerem die Regularien für Technologiewerte im Land verschärft. Die chinesische Joyy teilte derweil mit, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, um alle Optionen bezüglich der Stornierung des Deals zu prüfen.

