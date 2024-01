IRW-News: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX begrüßt ein neues Mitglied im Board of Directors

IRW-PRESS: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX begrüßt ein neues Mitglied im Board of Directors

CALGARY, ALBERTA, den 2. Januar 2024 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, darf mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 Herrn Patrick Treanor in seinem Board of Directors begrüßen und zugleich den Rücktritt von Herrn Ian Klassen bekannt geben.

Herr Treanor ist ein erfahrener Führungsexperte in der Pharmabranche. Aktuell bekleidet er den Posten des Chief Operating Officer bei Pathalys Pharma, Inc., einem Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung von modernen Therapeutika zur verbesserten Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen im Spätstadium spezialisiert hat. Davor war er President der US-Niederlassung von Vifor Pharma, einem internationalen Pharmakonzern mit Spezialgebiet Nephrologie. Herr Treanor startete seine Karriere vor mehr als 25 Jahren bei großen Pharmaunternehmen wie Johnson & Johnson und Abbott Laboratories. Seine Nische fand er allerdings im Aufbau von Unternehmen in der Frühphase, wie etwa Oscient Pharmaceuticals, AMAG Pharmaceuticals, Insulet Corporation und Relypsa Pharmaceuticals. Herr Treanor, der ein Bachelorstudium in Management an der Bryant University absolviert hat und über ein MBA-Diplom des Rensselaer Polytechnic Institute verfügt, ist derzeit Mitglied im Board of Directors von KalVista Pharmaceuticals, Inc., einem Pharmaunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinmolekularen Proteasehemmern für die orale Einnahme konzentriert.

Anthony Giovinazzo, seines Zeichens Chair von XORTX, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir Patrick Treanor als Mitglied im Board von XORTX gewinnen konnten. Seine Erfahrungen in Betriebsführung und Marketing bei Pharmaunternehmen in der klinischen Phase und sein Wissen über Nierenerkrankungen sind für XORTX, das derzeit seine klinischen Studien vorantreibt und sich auf die Markteinführung des Programms vorbereitet, ein großer Gewinn. Im Namen des Unternehmens möchten wir uns auch bei Ian Klassen für seine Verdienste um XORTX in den vergangenen drei Jahren bedanken.

Patrick Treanor fügt hinzu: Es freut mich, dass ich in einer so spannenden Phase in das Board von XORTX berufen werde, wo das Unternehmen kurz vor seiner möglicherweise bahnbrechende Phase-3-Studie zu XRx-008 für die Behandlung der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD) steht. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Board und dem Führungsteam. Gemeinsam werden wir XORTX auf die potenzielle Vermarktung von XRx-008 vorbereiten und das XORTX-Portfolio an medikamentösen Therapien für fortschreitende Nierenerkrankungen weiter ausbauen.

In Verbindung mit der Bestellung von Patrick Treanor hat XORTX in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 8.000 Optionen gewährt, die innerhalb von fünf Jahren zum Ausübungspreis von 2,90 Dollar gegen Stammaktien des Unternehmens eingetauscht werden können.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit einer viralen Infektion der Atemwege. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten mit Nierenerkrankungen dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Weder die TSXV noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich solcher, die sich auf künftige Verkäufe von Anteilen im Rahmen des ATM-Angebots, den Angebotspreis und die Verwendung der Erlöse daraus beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenregeln anders vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formblatt 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

