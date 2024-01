APPLE - Aktie rauscht nach Barclays-Abstufung nach unten

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 185,640 $ (Nasdaq)

Das Börsenjahr 2024 begann in den USA gleich mit einem Paukenschlag. Die Gewinner des Vorjahres, vorrangig Technologieaktien, wurden massiv abgestraft, die Verlierer, darunter viele defensive Branchen, aufgesammelt. Erwischt hat es auch die Apple-Aktie.

Neben der allgemeinen Markttendenz, die wohl vorrangig auf Portfolioumschichtungen zum Jahreswechsel zurückzuführen ist, sorgte bei Apple eine Abstufung von Barclays für Verkaufsinteresse. Analyst Tim Long bezeichnet die Markteinführung des iPhone 15 als "schleppend" und auch mit dem iPhone 16 dürfte es seiner Meinung nach nicht besser werden. Andere Hardwareverkäufe dürften ebenfalls eher enttäuschen. Der Bereich Dienstleistungen dürfte nicht mehr als 10 % wachsen. Bemerkenswert ist seiner Meinung nach die Resilienz der Aktie. Obwohl das Unternehmen in den vergangenen Quartalen zumeist enttäuscht hatte, hat die Aktie 2023 stark zugelegt. Long senkt ganz unpassend, wenn man seinen Namen betrachtet, das Kursziel für die Aktie von 161 auf 160 USD und stuft das Tech-Schwergewicht auf "Underweight".

Massive Bewertungsausweitung

Der Punkt von Tim Long bezüglich der Bewertung ist nicht von der Hand zu weisen, hat in den vergangenen Jahren den Markt aber auch kaum interessiert. Niedrigeres Wachstum gepaart mit stark steigenden Aktienkursen hat zu einer massiven Bewertungsausweitung geführt. Inzwischen wird die Apple-Aktie mit einem KGV von 30 bezahlt, perspektivisch sinkt dieses in Richtung 26. Und das, obwohl Apple massiv eigene Aktien zurückkauft und einzieht. Dennoch lieben Valueinvestoren wie Warren Buffett aufgrund starker Free Cashflows von um bzw. über 100 Mrd. USD pro Jahr das Papier und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern.

Quelle: stock3 Terminal

Fazit: "Alle Jahre wieder" gibt es bei Apple Diskussionen um die fundamentale Bewertung der Aktie. Die Bären lagen unterm Strich zumeist falsch. Ob 2024 das Jahr der "Bewertungsnormalisierung" wird, muss man abwarten. Handelssignale ergeben sich mittelfristig erst über 198,23 USD bzw. unter 165,67 USD.

Jahr 2022/23e* 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 383,29 396,97 419,96 Ergebnis je Aktie in USD 6,13 6,56 7,12 Gewinnwachstum 7,01% 8,54% KGV 30 28 26 KUV 0,0 0,0 0,0 PEG 4,0 3,1 Dividende je Aktie in USD 0,93 0,95 0,99 Dividendenrendite 0,50% 0,51% 0,53% *e = erwartet, Berechnungen basieren beiUS-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Apple-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2024 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)