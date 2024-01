DAX: An der Absturzkante

Nach einem äußerst volatilen Handelsstart in das neue Jahr versuchte der DAX zeitweise an seine Rekordstände um 17.000 Punkten anzuknüpfen, musste aber vorher alle Register ziehen und fiel deutlich zurück. Diese Abwärtsbewegung hat sich zur Wochenmitte weiter verstärkt und drückte das Barometer zeitweise auf 16.584 Punkte talwärts. Aktuell notiert das Barometer an der Verkaufsmarke einer potenziellen SKS-Formation.

Die dazugehörige Nackenlinie verläuft im Bereich von 16.624 Zählern und wird in den letzten Minuten einem ausgiebigen Test unterzogen. Sollte der DAX folglich den heutigen Handelstag darunter abschließen, kämen Verluste auf 16.528 und darunter 16.290 Punkte nicht überraschend. Im Idealfall geht es auf 16.000 Zähler weiter abwärts, wo der Index zeitgleich auf den EMA 200 träfe.

Auf der Oberseite ist das Aufwärtspotenzial durch eine nun etablierten Abwärtstrend klar begrenzt, erst oberhalb von 17.003 Punkten würden neuerliche Rekordstände um 17.200 Punkten wahrscheinlich werden. Aktuell deutet auf dieses Szenario aber nichts hin.

Obwohl die Bewegungen beim heimischen Leitbarometer im heutigen Handelsverlauf vergleichsweise groß ausfallen, wurde noch nicht einmal die wichtigsten Daten für eine solche Reaktion veröffentlicht.

Um 16:00 Uhr stehen der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Dezember und die JOLTS-Daten (offene Stellen) per November der US-Amerikaner auf der Agenda. Um 20:00 Uhr wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht. Die letzte planmäßige Nachricht wird eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen durchgegeben.