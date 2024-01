XIAOMI - Startet die Aktie jetzt durch?!

Xiaomi Corp. - WKN: A2JNY1 - ISIN: KYG9830T1067 - Kurs: 1,736 € (L&S)

Die Welt der Elektro-Mobilität hat einen neuen Mitspieler. Kurz vor dem Jahreswechsel hat der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi auf einem Mega-Event sein neues Elektroauto präsentiert. Damit will das chinesische Unternehmen Autobauern wie Tesla, BYD und Co. den Rang ablaufen. Nachdem die Katze aus dem Sack ist, darf man gespannt sein, ob das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren auch tatsächlich abliefern kann.

Markt bleibt relativ unbeeindruckt!

Vom Markt wurde diese Nachricht relativ unspektakulär aufgenommen. Bereits Anfang November ging die Aktie auf Eurobasis in eine Konsolidierung über. Im Vorfeld dieser ist eine große Bodenbildung in Form einer inversen SKS-Formation gelungen. Mittelfristig könnte die Aktie damit weiter durchstarten, da noch einige Ziele offen sind. Zu nennen sind hierbei 2,10 EUR bzw. ca. 2,45 EUR.

Trader wie Anleger mögen diese Ziele zwar Blick haben, dürften sich aktuell aber ein paar andere Gedanken machen. In den vergangenen Tagen kam der Aktienkurs nämlich wieder zurück, womit der Unterstützungsbereich bei 1,708 EUR unter Druck kommt.

So könnte es weitergehen!

Mittelfristig ist die Basis für weiter anziehende Notierungen und Kurse oberhalb von 2,10 EUR vorhanden. Dazu muss jedoch die aktuelle Korrektur in der Aktie beendet werden und für diese gibt es mehrere Szenarien. So könnte jetzt direkt der Unterstützungsbereich bis hin zu 1,708 EUR gehalten werden. Von hier aus kommt es dann zu einer Kaufwelle und einem anschließenden Ausbruch über 1,910 EUR, womit die Korrektur beendet werden könnte.

In einer etwas schwierigeren Variante kann der Supportbereich bei 1,708 EUR noch nicht halt. Dieser wird kurzfristig unterschritten, größeres Verkaufsinteresse bleibt aber aus. Die Aktie könnte dann eine bullische Flaggenformation ausbilden, die später ebenfalls mit den oben genannten Zielen bullisch aufgelöst wird.

Im Gegensatz zu den ersten beiden, tendenziell bullischen Szenarien, sind die Verkäufer stärker als erwartet und es kommt zu nachhaltigen Notierungen unterhalb von ca. 1,60 EUR. Die Aktie könnte dann nicht in einer Konsolidierung, sondern wieder in einem neuen Abwärtstrend unterwegs sein.

Fazit: Die Xiaomi-Aktie hat mehrere mittelfristige Chancen, um auf ein neues Hoch oberhalb von 2,10 EUR anzusteigen. Kurzfristig ist die Aktie jedoch ein wenig unter Druck, womit interessierte Käufer nichts überstürzen müssen. Prozyklisch würde es aktuell erst oberhalb von 1,91 EUR zu einer bullischen Bestätigung kommen.

Xiaomi Aktie Chartanalyse

