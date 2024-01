Zuerst der Klassiker zu Beginn eines neuen Jahres: Was erwarten Sie vom Börsenjahr 2024?

Die Umfrage der FAZ unter 29 renommierten Finanzadressen liefert eine interessante Perspektive für den Jahresverlauf. Das höchste Dax-Ziel per Jahresmitte ist 18.500, das niedrigste 13.850. Per Jahresende werden 18.000 bzw. 14.500 genannt. Das ergibt eine Schwankungsbreite von 14 Prozent um den Mittelwert nach oben und unten oder 28 Prozent von Spitze zu Tiefst.

Der Durchschnitt aller Prognosen ergibt Werte zwischen 16.655 und 17.167. Differenz also magere 500 Punkte. Damit ist der Rahmen überschaubar, mit einer relativ hohen Bandbreite von echten Zyklen in einem Rhythmus von vermutlich 3 bis 4 Monaten, verteilt über das ganze Jahr. Eine ideale Investmentbörse für kluge Entscheidungen und Fantasie, aber weniger irreale Erwartungen wie die letzte Rally der vergangenen zwei Monate.

Welche Preise sind bei Gold realistisch? Sehen wir dieses Jahr neue Rekorde?

Gold hat im neuen Jahr die Chance, aus der Konsolidierungszone der letzten Jahre nach oben auszubrechen. Größte Goldkäufer sind Notenbanken, die in den vergangenen vier Quartalen zwischen 175 bis 433 Tonnen Gold im freien Markt erwarben. Sie alle reduzierten ihre Dollarpositionen in T-Bonds im gleichen Umfang oder etwas darüber. Damit wird der Goldpreis eine indirekte negative Dollarwette. Gelingt dieser Sprung, geht es um das Momentum, das sich in der Regel im Goldmarkt bildet. Ein Blick zurück:

Ab 2000 ergab sich mit der damals veränderten Währungswelt rund um den Euro eine Abwertung des Dollar bis 1,62 für einen Euro. Der Goldpreis stieg von 270 Dollar bis Ende 2009 auf über 1.600 Dollar. Auf die Nachhaltigkeit des zitierten Breaks kommt es also an. Gelingt er, sind 3.000 Dollar das Ziel der Spekulation, die ähnlich wie in der genannten Hausse zu 80 Prozent am Terminmarkt entschieden wird.

Werden die Zentralbanken Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Zinsen senken? Wenn ja: Wann?

Die Entscheidung über die Zinswende fällt ungewöhnlich schwer aus. Die jüngsten Annahmen einer schon kurzfristigen Senkung ziehe ich in Zweifel. Diese Luft muss erst mal aus dem Markt herausgenommen werden. Eine Entscheidung, die glaubhaft wirkt und auch nachhaltig bestimmend bleibt, ist erst im zweiten Halbjahr wahrscheinlich. Erst dann werden die Daten der Inflation überzeugen. Voreilige Zinsspekulationen sind deshalb fahrlässig.