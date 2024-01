DAX: Abwarten...

Am Freitagnachmittag konkurrierten gleich zwei wichtige Konjunkturdaten aus den USA gegeneinander, der offizielle Arbeitsmarktbericht und kurz darauf der ISM-Einkaufsmanagerindex. Nach einem kurzen Drop-down setzten schlussendlich Bullen durch und sorgen für positive Vorzeichen bei den Indizes.

Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit auf rasch steigende Zinsen in den USA durch den starken Arbeitsmarkt gefallen, trotzdem schienen sich Bullen am Freitag noch an diese Hoffnung zu klammern. Vorzeitige Schlüsse sollten noch nicht gezogen werden, erst im Laufe dieser Woche dürften sich nach jetzigem Kenntnisstand handfeste Signale herauskristallisieren.

Angesichts der positiven Tageskerze vom Freitag und einer vergleichsweise langen Lunte auf der Unterseite, scheint eine unmittelbare Korrekturfortsetzung für den DAX aktuell noch nicht gegeben zu sein. Erst unterhalb von 16.448 Punkten werden Abschläge auf die 2021’er Hochs bei 16.290 Punkten erwartet.

Auf der Oberseite wird das heimische Leitbarometer dagegen glasklar vom 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 16.656 Punkten begrenzt. Erst darüber dürfte ein Folgeanstieg zurück an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung verlaufend um 16.912 Punkten wahrscheinlich werden. Entsprechende Signale dürften sich erst im Laufe dieser Woche für eines dieser beiden Szenarien ergeben.

Erste Wirtschaften stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Auftragseingängen der Industrie, dem Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) sowie den Exporten aus November zum Abruf bereit. Um 10:30 Uhr wird der europaweite sentix-Konjunkturindex per Januar veröffentlicht, um 11:00 Uhr die europaweiten Einzelhandelsumsätze aus November.