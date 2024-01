EQS-Adhoc: Bastei Lübbe erhöht Umsatz- und Ergebnis-Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-Ad-hoc: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Bastei Lübbe erhöht Umsatz- und Ergebnis-Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024



08.01.2024 / 13:10 CET/CEST

Köln, 8. Januar 2024. Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) erhöht nach einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft ihre Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 trotz gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen. Wachstumstreiber sind insbesondere die community-getriebenen Geschäftsmodelle sowie Audio-Formate. Infolgedessen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 nun einen Konzernumsatz zwischen 109 und 111 Millionen Euro (Vorjahr: 100,0 Millionen Euro) gegenüber der bisher kommunizierten Umsatzprognose von 100 bis 105 Millionen Euro. Die EBIT-Prognose wird umsatzgetrieben erneut angehoben. Das EBIT wird nun in einer Bandbreite von 12,5 bis 13,5 Millionen Euro (Vorjahr: 7,2 Millionen Euro) erwartet. Bei der vorherigen Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2023/2024 war der Vorstand von einem EBIT in einer Bandbreite von 10 bis 11 Millionen Euro ausgegangen, gegenüber der ursprünglich kommunizierten EBIT-Prognose von 9 bis 10 Millionen Euro.



Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023/2024 wird am 8. Februar 2024 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt im Internet unter https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de