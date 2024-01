IRW-News: HealWELL AI Inc. : HEALWELL AI nimmt an bevorstehenden Investorenkonferenzen teil

IRW-PRESS: HealWELL AI Inc. : HEALWELL AI nimmt an bevorstehenden Investorenkonferenzen teil

- Teilnahme an der 42. Jahreskonferenz für Gesundheitswesen von J.P. Morgan (8. - 11. Januar 2024) in San Francisco, Kalifornien

- Persönliche Teilnahme an der Konferenz von AlphaNorth Capital (19. - 21. Januar 2024) in Nassau, Bahamas

- Virtuelle Teilnahme an der Maxim Group 2024 Healthcare IT Virtual Conference am 24. Januar 2024

- Persönliche Teilnahme am Eight Capital innoVIII: Software Spend Symposium am 13. Februar 2024

TORONTO, ONTARIO, 8. Januar 2024 - HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein auf Datenwissenschaft und KI spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Alexander Dobranowski, der CEO von HEALWELL AI, an den folgenden bevorstehenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird:

42. Jahreskonferenz für Gesundheitswesen von J.P. Morgan

Datum: 8.-11. Januar 2024

Ort der Veranstaltung: San Francisco, Kalifornien

Link: https://www.jpmorgan.com/about-us/events-conferences/health-care-conference

Diese renommierte Konferenz ist das größte und informativste Symposium für Investitionen im Gesundheitswesen, das globale Weltmarktführer der Branche, wachstumsorientierte Firmen, innovative Technologieentwickler und Mitglieder der Investment-Community zusammenbringt.

10. Jahreskonferenz von AlphaNorth Capital

Datum: 19.-21. Januar 2024

Ort der Veranstaltung: Nassau, Bahamas

Link: https://cem.ca/conference/alphanorth-capital-event-2024/

Diese von CEM im Royal Atlantis Resort ausgerichtete Veranstaltung bringt wachstumsorientierte Unternehmen (aus den Bereichen Ressourcen, Technologie, Biotechnologie, Special Situations) mit hochrangigen Persönlichkeiten mit Interesse an Kapitalfinanzierungen zusammen. Das Wochenende steht ganz im Zeichen von vorgeplanten Vier-Augen-Gesprächen und Netzwerkaktivitäten.

Maxim Group 2024 Healthcare IT Virtual Conference (virtuelle Veranstaltung)

Datum der Präsentation: 24. Januar 2024

Uhrzeit: 16:00 - 16:30 Uhr ET (13:00 -13:30 Uhr PT)

Link: https://m-vest.com/events/healthcare-it-01242024

Allen Klee, seines Zeichens Senior Research Analyst bei der Maxim Group, einer führenden Full-Service-Investmentbank in den USA, setzt sich mit IT-Anbietern im Gesundheitswesen zusammen, um über Lösungen zu sprechen, die einen besseren Behandlungserfolg ermöglichen, die Kosten im Gesundheitswesen senken, Gesundheitsdienstleistern einen Nutzen bringen und die Kundenerfahrung optimieren.

Eight Capital innoVIII: Software Spend Symposium

Datum: 13. Februar 2024

Ort der Veranstaltung: Toronto, Ontario

Das im St. Regis in Toronto abgehaltene Eight Capital innoVIII: Software Spend Symposium wartet mit einer Keynote sowie Kamingesprächen mit einigen der führenden IT-Berater und Software-Händler Kanadas auf. In den einzelnen Sessions bieten diese Führungskräfte Einblicke in ihre Branche, vermitteln wertvolle Informationen aus ihren Gesprächen mit den Kunden und verschaffen den Teilnehmern damit Vorteile für ihre Veranlagungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an ihren Hauptrepräsentanten bei Eight Capital.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Seine Mission ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73181

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73181&tr=1

