Widerstand: 16.840 16.980 Unterstützung: 16.690 16.450

Rückblick:

Der Index startete nach guten Vorgaben aus Übersee heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke oberhalb der gestern angesprochenen Triggermarke bei 16.750 Punkten. Im Anschluss durften sich die Bullen am Vormittag noch einmal so richtig austoben vor den US-Konsumentenpreisen am Nachmittag und trieben den Index bis auf 16.840 Punkte.

Diese Levels konnten allerdings nicht lange gehalten werden - der Index verlor noch am Vormittag über 100 Punkte vom Tageshoch.

Ausblick:

Ähnlich wie am 2. Januar könnte die Übertreibung heute Vormittag ein signifikantes Zwischenhoch darstellen. Der dynamische Abverkauf vom Tageshoch spricht zumindest kurzfristig nicht mehr für weiter anziehende Kurse.

Da die US-Makrodaten am Nachmittag das Potenzial haben, einen Stimmungsumschwung am Markt auszulösen dominieren im kurzfristigen Zeitfenster nun wieder die Abwärtsrisiken - vorausgesetzt, dem Index gelingt kein Anstieg über 16.850 Punkte.

Die nächste kurzfristig relevante Unterstützung liegt um 16.690 Punkte. Wird diese per Stundenschlusskurs unterboten, wäre eine neue Verkaufswelle Richtung 16.400 Punkte einzukalkulieren. Bis dahin bleiben die Bullen vorerst weiter im Spiel.

Quelle: Tradingview

