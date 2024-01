MICROSOFT - Aktie wechselt wieder in den Rallymodus

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 382,770 $ (Nasdaq)

Mit einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung im Bereich des alten Allzeithochs wurde die steile Rally seit Oktober über die Zeit korrigiert. Das Verlassen dieser Handelsspanne lockte gestern die Käufer das Papier sprang bis ans Allzeithoch hinauf. Kollege Alexander Paulus hat schnell reagiert und den Ausbruch für einen Long-Trade per Hebelzertifikat in seinem Musterdepot "Active Trading" genutzt. Die Position lief schnell und weit ins Plus. Bereits am Vormittag hatte Kollege Dirk Siebenhaar die Aktie direkt in sein Musterdepot "Ten Trader" gekauft.

Chance auf Trendfortsetzung

Gelingt der Microsoft-Aktie jetzt auch noch der nachhaltige Ausbruch über das Allzeithoch, könnte eine Rallyfortsetzung eingeleitet werden. Das kurzfristige Ziel läge im Bereich um 400 USD, mittelfristig wäre aber ach noch deutlich mehr möglich.

Rücksetzer finden bei 376 - 377 Unterstützung, darunter könnte auch die Kreuzunterstützung aus unterer Rangebegrenzung, altem Allzeithoch und EMA50 nochmals getestet werden. Kritisch wäre erst ein Bruch der einjährigen Aufwärtstrendlinie zu werten.

Fazit: Microsoft bleibt ein Highflyer und könnte auch 2024 von den KI-Fantasien profitieren. Das Chartbild gibt hier weiterhin grünes Licht auf allen Zeitebenen.

Microsoft-Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)