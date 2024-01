EQS-News: Aufstrebende Branchen im Jahr 2024 – wo lohnt sich eine Investition?

EQS-News: United Newswire / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufstrebende Branchen im Jahr 2024 – wo lohnt sich eine Investition?



Aufstrebende Branchen im Jahr 2024 – wo lohnt sich eine Investition? Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/dA0SA67EgOQ Das Jahr 2024 wird die Wirtschaft wieder einmal vor Herausforderungen stellen. Neue Technologien und sich ändernde Verbraucherbedürfnisse werden dazu führen, dass einige Branchen an Bedeutung gewinnen, während andere zurückbleiben oder gar verschwinden werden. Für Investoren stellt sich daher die Frage: Wo lohnt es sich, in Zukunft zu investieren? Vielleicht sogar in den Glücksspielsektor, der bereits seit Jahren boomt? Ob sich beispielsweise das Casino 2024 zum Investment-Tipp wird, kann noch nicht genau abgeschätzt werden. Doch manche Anleger sind über Einzelaktien oder ETFs allgemein in der Gaming-Branche investiert. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der aufstrebenden Branchen und analysieren ihre Potenziale für eine erfolgreiche Investition – in Deutschland und dem Rest der Welt. Maschinenbau Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Er umfasst die Herstellung von Maschinen, Anlagen und Geräten für verschiedene Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder Energiewirtschaft. Deutschland gilt weltweit als führender Standort für den Maschinenbau. Die Branche beschäftigt rund 1 Million Menschen und erzielt einen Umsatz von etwa 244 Milliarden Euro pro Jahr (2022). Dabei sind primär mittelständische Unternehmen prägend für den deutschen Maschinenbau. Innovation und Technologie spielen im Maschinenbau eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um ihre Produkte zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch die Digitalisierung spielt eine immer größere Rolle im Maschinenbau. Trotz des Erfolgs gibt es auch Herausforderungen für die Branche. Dazu zählen unter anderem der Fachkräftemangel sowie der steigende Druck aufgrund internationaler Konkurrenz. Dennoch bleibt der deutsche Maschinenbau ein wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft. In jedem Fall sorgen solide Aktientitel für eine lohnende Investition. Natürlich auch wegen der „stabilen“ Dividenden. Energieversorgung Der Wirtschaftszweig Energiewirtschaft ist in Deutschland von großer Bedeutung. Die Energieversorgung umfasst dabei die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom, Gas und anderen Energieträgern. In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus der Branche auf erneuerbare Energien verschoben. Deutschland verfolgt das Ziel, bis 2050 weitgehend auf erneuerbare Energien umzusteigen und damit klimaneutral zu werden. Der Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie die Förderung von Biomasse und Geothermie sind dabei wichtige Maßnahmen. Neben den großen Energiekonzernen gibt es auch viele kleine Unternehmen und Stadtwerke, die in der Energieversorgung tätig sind. Durch den Wettbewerb untereinander wird versucht, die Preise für Verbraucher niedrig zu halten. Die Energiewirtschaft steht jedoch auch vor Herausforderungen wie dem Netzausbau oder der Speicherung von erneuerbaren Energien. Auch die Abhängigkeit von Importen bei fossilen Brennstoffen stellt eine Gefahr dar. Trotzdem bleibt die Energieversorgung ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland mit vielen Arbeitsplätzen und einem hohen Innovationspotenzial. Interessant ist die Tatsache, dass trotz aller Probleme diese Sparte zwar weniger Neugründungen, aber noch weniger Insolvenzen im Jahr 2022/2023 verzeichnete. Auch die Aktienkurse der Branchenriesen zeigen klar auf, dass hier Investoren einen Blick riskieren sollten. Hardware, Chips und Telekommunikation Die Branche umfasst Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Telekommunikationsgeräten wie Smartphones, Tablets, Computern sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnologien beschäftigen. In den vergangenen Jahren hat sich die Nachfrage nach mobilen Geräten und schnellen Internetverbindungen stark erhöht. Dies führt zu einem stetigen Wachstum des Marktes für Telekommunikation und Hardware in Deutschland. Große Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica Deutschland haben ihren Sitz in Deutschland und tragen maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Aber auch kleinere Unternehmen spielen eine wichtige Rolle im Markt. Die Branche ist geprägt von einer hohen Innovationsdynamik und einem starken Wettbewerb. Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen schnell auf neue Technologien reagieren und innovative Produkte entwickeln. Auch in dieser Branche besteht enormes Potenzial und die Aktienkurse und Dividenden stellen eine solide Anlagestrategie dar. Auch die Chip-Industrie hat in Deutschland eine lange Tradition und ist seit den 1960er-Jahren etabliert. Heutzutage sind zahlreiche Unternehmen auf diesem Gebiet tätig, darunter große Konzerne wie Infineon, Bosch und Siemens sowie mittelständische Firmen. Die Produktion von Chips erfordert eine hohe technologische Kompetenz und entsprechende Investitionen in Forschung und Entwicklung. Die Branche ist daher sehr innovationsgetrieben und steht vor ständigen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Miniaturisierung der Bauteile. Trotzdem gilt die Chip-Industrie als zukunftsträchtig, da sie für viele Anwendungsbereiche unverzichtbar ist – von Computern über Smartphones bis zu Autos und Haushaltsgeräten. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Internets der Dinge werden Chips immer wichtiger. Gaming-Industrie Gaming Aktien sind Wertpapiere von Unternehmen, die in der Computerspielindustrie tätig sind. Diese Branche wächst stetig und hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Die Nachfrage nach Videospielen und Gaming-Plattformen steigt immer weiter an, was auch für Investoren interessant ist. Es gibt verschiedene Arten von Gaming-Unternehmen, wie Entwickler, Publisher oder Hardware-Hersteller. Einige bekannte Namen in diesem Bereich sind Activision Blizzard, Electronic Arts oder Nintendo. Hierbei ist der Branchenprimus Electronic Arts (FIFA, Battlefield etc.) hervorzuheben. Dessen Wertpapier konnte im Zeitraum von 5 Jahren etwa 46 Prozent zulegen. Derzeit tendiert der Kurs bei rund 125 EUR. Allein die Tatsache, dass es sich um einen weltweiten Hersteller und Publisher von renommierten Computer- und Konsolenspielen handelt – mit mehr als 7,42 Milliarden US-Dollar Umsatz (2023), dürfte Anleger neugierig machen. Aber auch die Aktie des Unternehmens Activision Blizzard (World of Warcraft, Call of Duty etc.) ist ein interessanter Titel für ein Investment in die Gaming-Industrie. Innerhalb von 5 Jahren knapp 25 Prozent Rendite und eine Dividende (aktuell 1,3 Prozent Dividendenrendite) sorgen für Spannung unter Investoren. Vor allem, weil die Branche unaufhörlich wächst und enormes Potenzial aufweist. Anleger sollten unbedingt nähere Recherchen betreiben, inwiefern derartige Titel ins eigene Portfolio passen. Welche Branchen haben weltweit eine verheißungsvolle Zukunft? Zukunftsbranchen sind Wirtschaftszweige, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Dazu gehören etwa die Bereiche erneuerbare Energien, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz, Robotik und Biotechnologie. Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie werden immer wichtiger, da sie eine umweltfreundlichere Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen. Die Elektromobilität gewinnt ebenfalls an Bedeutung, da sie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beiträgt. Künstliche Intelligenz und Robotik bieten viele Möglichkeiten für Automatisierung und Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie im Servicebereich. In der Biotechnologie werden neue Therapiemöglichkeiten entwickelt, die zur Verbesserung der Gesundheit beitragen können.

