PALO ALTO - Partystimmung nach neuem Allzeithoch?

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 323,510 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Palo Alto Networks war in den letzten Monaten häufiger in meinem Depot „Active Trading“, das ich im Rahmen von stock3 Trademate bzw. Ultimate führe, vertreten. Ich habe drei Trades mit einem Plus von 72,74%, 68,21% und 133,68% abgeschlossen. Aktuell läuft ein vierter Trade. Aus diesem habe ich bereits das investierte Kapital abgezogen, so dass nur noch eine Gewinnposition weiterläuft. Diese Restposition liegt aktuell 58,75% über Einstand. Ihr könnt stock3 trademate oder stock3 Ultimate 14 Tage kostenlos testen.

Trades mit Teilverkäufen:

Trades ohne Teilverkäufe:

Was erhoffe ich mir noch von der Position?

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung startete nach dem Korrekturtief bei 132,22 USD vom 12. Januar 2023 eine mittelfristige Aufwärtsbewegung. Diese führte den Wert zunächst auf ein Hoch bei 258,88 USD.

Anschließend beschränkte eine obere Pullbacklinie die Ambitionen der Bullen. Am 28. November gelang ein Ausbruch über diese Trendlinie. Damit startete eine schnelle Rally auf 318,00 USD.

Zuletzt konsolidierte der Wert und fiel auf den Unterstützungsbereich um 280,66 USD zurück. In dieser Woche zeigt sich die Aktie aber wieder in einer sehr starken Verfassung. Gestern gelang der Ausbruch über 318,00 USD und damit auf ein neues Allzeithoch.

Rally intakt

Mit dem gestrigen Anstieg über 318,00 USD wurde die langfristige Rally wieder einmal bestätigt. Ein rechnerischer Zielbereich liegt bei 382,77-393,88 USD. Bei einem Anstieg auf 382,77 USD könnte das Zertifikat, das ich im Active Trading halte, noch einmal ca. 130% zulegen.

Nach dem steilen Anstieg der letzten Tage muss damit gerechnet werden, dass der Ausbruch auf das neue Allzeithoch nicht im ersten Versuch stabil erfolgt. Ein Rücksetzer gen 296,85 USD wäre im Falle eines Rückfalls unter 318,00 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Palo Alto ist bullisch. Weitere Kursgewinne sind möglich.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)