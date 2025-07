Cloudflare - Kurs Allzeithoch?

Der Chartverlauf der Cloudflare-Aktie befindet sich derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Nach der langfristigen Bodenbildung von 2022/23 hat der Technologietitel in der Folge zwei weitere markante Chartmuster ausgeprägt. Gemeint ist die Untertassenformation des vergangenen Jahres sowie das jüngste „V-Muster“ (siehe Chart). Mit dem Sprung über das Februarhoch (177,37 USD) hat das Papier letzteres Ende Juni abgeschlossen. Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 87 USD – perspektivisch mehr als ausreichend, um das bisherige Allzeithoch vom November 2021 bei 221,64 USD ins Visier zu nehmen. Mehr noch, das diskutierte Kurspotenzial reicht für einen nachhaltigen Vorstoß in „uncharted territory“ aus. Im Tagesbereich liegt als zusätzlicher kurzfristiger Katalysator eine (aufwärts-)trendbestätigende Flagge bzw. eine Schiebezone vor. Um die diskutierte V-Formation nicht zu negieren und damit den aktuellen Ausbruch zu gefährden, sollte die Cloudflare-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das alte Jahreshoch bei 177 USD zurückfallen.

Cloudflare (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cloudflare

Quelle: LSEG, tradesignal²

