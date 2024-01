ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Verbio auf 44 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Verbio von 70 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Biokraftstoff-Hersteller habe zwar erneut eine Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aber Grund zur Hoffnung. Der Experte verwies unter anderem auf die wahrscheinliche Einführung von EU-Zöllen auf chinesischen Biodiesel, über die innerhalb von sieben bis acht Monaten entschieden werden solle und die sogar rückwirkend angewandt werden könnten. Zudem baue der Konzern die Produktion in den USA aus./la/mis

