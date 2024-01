KWB-Bank-Index: Ein echter Thrill

Am vergangenen Freitag hat die US-Berichtssaison begonnen, mit ihr läuten traditionell Banken den Startschuss ein. Obwohl die bisherigen Zahlen überwiegend besser ausgefallen sind als erwartet, spiegelt der große KBW-Banken-Index ein anderes Bild wider. An die Performance der Vorjahre ist bislang noch nicht zu denken, vielmehr deutet sich nunmehr eine Konsolidierung im Branchenindex an.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der KBW-Banken-Index am Ende der Kursrallye nach der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2022 bei 148,96 Punkten und drehte anschließend von diesen Niveaus wieder zur Unterseite ab. Dabei kam es in einer ersten Reaktion zu dynamischen Gewinnmitnahmen auf rund 100,00 Zähler, im Anschluss folgten weitere Verluste bis Mai letzten Jahres auf 70,38 Punkte. Zusammen mit diesem Verlaufstief konnte ein zweites Standbein ausgebildet werden.

Dies nutzten Investoren um einen Aufschwung an die einstige Unterstützung aus Ende 2022 um 100,00 Punkten zu initiieren, von wo aus die Notierung in der jüngsten Zeit wieder zur Unterseite abprallen. Allerdings konnte zuvor der Doppelboden erfolgreich abgeschlossen werden, was auf einen mittelfristigen Trendwechsel gen Norden hinweist.

Rücksetzer auf 90,00 Punkte kämen jetzt nicht überraschend und würden sich hervorragend für den Aufbau von ersten Long-Positionen nach Ende des Pullbacks anbieten. Anschließende Kursgewinne könnten oberhalb von 100,00 Punkten in den nächsthöheren Widerstandsbereich um 116,05 Punkten heranreichen.

Geht allerdings der Support um 90,00 Punkten zu Bruch, würde der zuvor etablierte Boden ins Wanken geraten - inklusive Abschlagsrisiken auf 83,50 Punkte. Ob sich an dieser Stelle im weiteren Verlauf erneut Käufer mobilisieren lassen, muss an gegebener Stelle ausgewertet werden.