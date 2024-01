Vodafone schließt KI-Partnerschaft mit Microsoft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London, (Reuters) - Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone und der US-Software-Riese Microsoft haben eine Partnerschaft zur Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) geschlossen.

In den kommenden zehn Jahren wollen die Unternehmen in Europa und Afrika Cloud-Dienste und KI-Funktionen für mehr als 300 Unternehmen bereitstellen, wie Vodafone am Dienstag mitteilte. Der britische Konzern werde 1,5 Milliarden Dollar in KI investieren, die mit den Technologien Azure OpenAI und Copilot von Microsoft entwickelt werde.

Microsoft werde seinerseits Kapitalinvestor der verwalteten IoT-Plattform (Internet of Things) von Vodafone werden, wenn diese bis April 2024 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert wird. Vodafone-Finanzvorstand Luka Mucic kündigte an, die Führungsrolle von Microsoft im Bereich KI, gestützt durch die OpenAI-Partnerschaft, werde den Kundenservice des Telekommunikationsunternehmens verändern.

