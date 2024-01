Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zur Wochenmitte angeschlagen. Der Dax rutschte nach der Xetra-Eröffnung auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Nach gut einer Stunde Handel liegt der Dax mit 0,97 Prozent im Minus bei 16.410 Punkten.

Gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA belasten. Die Vorgaben aus den USA und auch aus Asien sind negativ. In Asien stand das chinesische Wirtschaftswachstum im Fokus, das im abgelaufenen Jahr 5,2 Prozent betrug und damit die Zielvorgaben leicht übertraf. Der Immobilienmarkt bleibt aber unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen.

Zalando auf Rekordtief – BoA streicht Kaufempfehlung

Die Talfahrt der Zalando-Aktie geht weiter. Kurz nach Handelsbeginn stürzte sie auf 16,30 Euro. Damit hat sie das bisherige Rekordtief von 17,01 Euro aus dem September 2014 unterschritten.

Im vergangenen Jahr verlor büßte die Zalando-Aktie 35 Prozent an Wert ein und im noch jungen Jahr bereits 20 Prozent. Seit ihrem Rekordhoch von 105,90 Euro aus dem Juli 2021 hat die Aktie mittlerweile über 84 Prozent an Wert eingebüßt.

Analyst Geoffroy de Mendez von der Bank of America strich seine Kaufempfehlung für Zalando. Mit einem Kursziel von 21 Euro sieht er nach der rasanten Talfahrt, die die Aktie in den vergangenen Monaten hinter sich hat, aber immerhin etwas Erholungspotenzial.

Zalando war 2014 an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis hatte damals 21,50 Euro betragen. Aktionäre der ersten Stunde haben mittlerweile mehr als ein Fünftel an Wert verloren

Aktie von Wacker Chemie beschleunigt Talfahrt

Weiter bergab ging es für die Wacker-Chemie-Aktie nach einem pessimistischen Analystenkommentar. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt die Aktie mit 4,0 Prozent im Minus bei 93,50 Euro. Oddo BHF hatte sie von „Outperform“ auf „Neutral“ abgestuft. Gleichwohl liegt das Kursziel mit 103 Euro weiterhin über dem aktuellen Kursniveau.

Damit kommt eine weitere negative Analysten-Meinung zu den seit einigen Wochen bereits recht skeptischen Tönen anderer Banken dazu. Analyst Michael Schäfer von Oddo BHF erwartet auch 2024 viel Gegenwind für den im MDax gelisteten Konzern. Hohe Lagerbestände belasteten das Silikon-Geschäft, dessen Erholung wohl länger dauern werde als zunächst gedacht.

Fed-Direktor Waller stellt Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht

US-Notenbank-Direktor Christopher Waller, hat Leitzinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt und zugleich ein vorsichtiges Vorgehen signalisiert. Er werde immer zuversichtlicher, dass die nachhaltige Erreichung des Inflationsziels näher rücke, sagte er am Dienstag in New York. Solange die Inflation nicht wieder steige, glaube er, dass der geldpolitische Ausschuss (FOMC) den Leitzins in diesem Jahr senken könne.

An den Finanzmärkten wird fest mit Leitzinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Waller versuchte aber Finanzmarkterwartungen von bis zu sechs Maßnahmen in diesem Jahr zu dämpfen. Da der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sei und die Inflation graduell zurückgehe, sehe er keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Er wolle ein vorsichtiges und methodisches Vorgehen.