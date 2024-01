Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Halten seit: 17.01.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach Laserspezialist auf dem Weg zurück auf die Erfolgswelle(nlänge)! LPKF ist ein Technologieführer für den Einsatz von hochpräzisen Laseranwendungen in Industrie und Entwicklung. Seit der Gründung im Jahr 1976 hat das Unternehmen ausgehend von der Leiterplatten-Kopierfräse (LPKF) stets neue Anwendungsfelder und Märkte erschlossen und sich dabei als Marktführer für Lösungen in einer Vielzahl von Anwendungen etabliert. Dabei adressiert der Konzern mit seinen Anlagen hochattraktive Wachstumsmärkte wie die Elektronikfertigungs- und Halbleiterindustrie, die Solarbranche und Biotechnologie sowie die Elektromobilität und Medizintechnik, die allesamt durch Megatrends wie Digitalisierung und Miniaturisierung langfristig signifikante Zuwachsraten verzeichnen werden. Das Wachstum des globalen Lasertechnologie-Marktes wird mit jährlich 8,9% p.a. bis 2030 taxiert. Die starke Wettbewerbsposition in den erwähnten Branchen dürfte LPKF dank einer sehr guten Wettbewerbsqualität, die sich in einer hohen Innovationskraft und Qualitätsführerschaft sowie langjährigen Kundenbeziehungen und daraus folgend in hohen Markteintrittsbarrieren manifestiert, zu überproportionalem Wachstum verhelfen. So verzeichnete LPKF bereits in der Vergangenheit durchschnittlich deutlich höhere Umsatz-Steigerungsraten von 12,6% p.a. (2015-2019), bevor die Top Line während der Corona-Jahre 2020 und 2021 auf ein niedrigeres Niveau zurückfiel. Nach der spürbaren Erholung im Jahr 2022 erwarten wir auch mittelfristig eine Rückkehr auf den Wachstumspfad und Erlöse i.H.v. 163,4 Mio. Euro in 2025 (CAGR 2022-2025e: 9,7%), angetrieben durch die Weiterentwicklung des Kernportfolios und der Etablierung von neuen Anlagenlösungen, allen voran den im Rollout befindlichen LIDE- und ARRALYZE-Technologien. Durch die hohen erzielbaren Rohertragsmargen von teilweise >70%, die ebenso Ausdruck der enormen Wettbewerbsqualität LPKFs sind, erwarten wir im Zuge des dynamischen Top Line-Anstiegs eine Expansion der EBIT-Marge um 8,6 PP ggü. 2022 auf ein attraktives Niveau von 14,1% in 2026. Auch danach sollte der Konzern zweistellige EBIT-Renditen realisieren können, die in der Vergangenheit mit dem Hochpunkt in 2019 (13,7%) bereits eindrucksvoll erreicht wurden. Nach unserer Einschätzung sind die Wachstums- und Ertragsaussichten auf dem aktuellen Kursniveau angemessen berücksichtigt. Wir positionieren uns v.a. durch eine konservative Prognose bzgl. der in der Entwicklung befindlichen Technologien LIDE und ARRALYZE deutlich defensiver als vom Vorstand avisiert. Hieraus resultiert für das GJ 2024 eine Umsatz- und Ergebniserwartung von 141,2 Mio. Euro bzw. 7,0 Mio. Euro spürbar unterhalb der Markterwartungen (Umsatz: 164,3 Mio. Euro; EBIT: 19,4 Mio. Euro). Fazit: LPKF dürfte langfristig von der starken Wettbewerbsposition in attraktiven Wachstumsmärkten profitieren und bereits in 2024 wieder auf die Erfolgswellenlänge zurückfinden. Meldungen hinsichtlich der positiven Geschäftsdynamik oder weitere Aufträge bei LIDE bzw. ARRALYZE dürften die Visibilität auf den Wachstumspfad erhöhen. Wir raten nach dem jüngsten Kursanstieg zum Halten der Aktie und nehmen die Coverage mit einem Kursziel von 11,00 Euro auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 