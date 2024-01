Direkt zum Video auf YouTube

Kurzer Rückblick: 2023 schoss der Dax allein im Januar um 8,6 Prozent nach oben. Bis Ende April summierte sich der Abstieg auf fast 13 Prozent. In diesem Jahr fällt der Start im Januar holprig aus und wir stehen im Dax rund 2 Prozent niedriger als zum Jahreswechsel.

Viel Euphorie bezüglich der anstehenden Zinssenkungen hat schon im November und Dezember die Kurse steigen lassen. Steht also jetzt eine Kehrtwende an den Märkten an? Heiko Böhmer gibt auf diese Frage im Markt-Update eine Antwort.