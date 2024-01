EQS-News: ALBIS Leasing AG erreicht oberes Ende der Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie

ALBIS Leasing AG erreicht oberes Ende der Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2023



19.01.2024 / 09:02 CET/CEST

Neugeschäft mit € 90,7 Mio. bei gestiegener Marge leicht über der Prognose

Weiterhin stabile Risikolage im Portfolio trotz herausforderndem Umfeld

Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Vorstand Sascha Lerchl bis 2029

Hamburg, 19. Januar 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940), ein führender Leasingpartner für den deutschen Mittelstand, blickt auf eine gute und plangemäße Neugeschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 zu-rück. Mit € 90,7 Mio. Neugeschäftsvolumen erreicht die ALBIS das obere Ende des im Juli ausgegebenen Prognoserahmens für 2023 (€ 80 bis 90 Mio. Neugeschäft).



Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands, sagt: „Mit einem Neugeschäftsvolumen von rund € 91 Mio. sind wir – insbesondere angesichts der externen Einflüsse – zufrieden. Uns ist es im Jahr 2023 gelungen, mit einem niedrigeren Neugeschäftsvolumen eine absolut höhere Mar-ge zu erwirtschaften; damit zahlt sich die strategische Fokussierung auf profitables Wachs-tum nachhaltig aus.“ Während sich im Laufe des Geschäftsjahres 2023 wie erwartet sowohl das wetter- und konjunkturbedingt schwache E-Bike-Geschäft als auch die Investitionszu-rückhaltung bei den EDEKA-Kaufleuten bemerkbar machten, wurde im Handelssegment ein Neugeschäftsvolumen leicht über Vorjahresniveau erreicht. Gleichzeitig ist es gelungen, dank der Zukunftsoffensive die Profitabilität vor allem im Kernsegment weiter deutlich zu steigern.



Im vierten Quartal 2023 lag das Neugeschäft mit € 20,4 Mio. auf Höhe des Vorjahres (Vor-jahresquartal: € 20,5 Mio.). Das für die ALBIS strategisch zentrale Handelssegment verzeich-nete mit einem Wachstum von 11 Prozent auf € 12,6 Mio. wiederholt eine erfreuliche Ent-wicklung gegenüber dem Vorjahresquartal (Q4 2022: € 11,4 Mio.) und setzte somit den Trend der vorangegangenen Quartale fort.



Angesichts der fortlaufenden Diversifizierung des Leasingportfolios bewertet die ALBIS die Risikolage auch in Anbetracht der weiterhin angespannten geopolitischen und makroökono-mischen Lage als anhaltend stabil und zufriedenstellend.



Ihren Fokus auf das profitable Wachstum hat die ALBIS im Geschäftsjahr 2023 konsequent beibehalten: So erwirtschaftete die ALBIS mit einem erwartungsgemäß geringeren Neuge-schäft im Vergleich zum Vorjahr eine absolut höhere Marge. Dies bedeutet eine Steigerung der prozentualen Marge um zwei Prozentpunkte auf nun 15 Prozent.



„Mit unserer Zukunftsoffensive haben wir Anfang 2022 unseren strategischen Pfad gelegt. Diese Ausrichtung beschreiten wir seitdem konsequent, sodass wir trotz eines insgesamt herausfordernden Umfelds auf eine gute und robuste Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 blicken können“, betont Sascha Lerchl.



Angesichts der bisherigen guten Ergebnisse hat der Aufsichtsrat beschlossen, den bis August 2024 laufenden Vertrag von Sascha Lerchl um weitere fünf Jahre zu verlängern und ihn er-neut als Sprecher des Vorstands zu bestellen.



„Mit Sascha Lerchl haben wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit, die in Zeiten des Wandels – intern wie extern – die ALBIS stabil auf Kurs hält und die notwendigen Verände-rungen erfolgreich umsetzt. Wir bedanken uns bei Sascha Lerchl für seinen Einsatz und die erzielten Ergebnisse in den vergangenen Jahren und freuen uns sehr auf die weitere Zu-sammenarbeit“, so Christoph F. Buchbender, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALBIS.



„Ich freue mich darauf, die positive Entwicklung der ALBIS auch in den nächsten Jahren wei-ter vorantreiben zu dürfen. Mit einem großartigen Team ist es gelungen, die Profitabilität der ALBIS deutlich zu steigern und dadurch zur Dividendenfähigkeit zurückzukehren. Ich be-danke mich für das erneut entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Sascha Lerchl.



Vorstand Andreas Arndt hingegen hat sich entschieden, eine andere Aufgabe außerhalb der ALBIS zu übernehmen und die ALBIS nach drei Jahren im August 2024 zu verlassen. „Ich dan-ke Andreas Arndt im Namen des gesamten Aufsichtsrats für seine Impulse und seinen Bei-trag zur guten Entwicklung der ALBIS. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für An-dreas Arndt hat bereits begonnen“, so Christoph F. Buchbender.





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

