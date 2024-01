COMMERZBANK - Die Aktie enttäuscht!

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,640 € (XETRA)

Unfassbar enttäuschend verläuft das bisherige Jahr 2024 für Aktionäre der Commerzbank. Noch zum Jahreswechsel herrschte Jubelstimmung, als der Kurs den Widerstandsbereich bei ca. 11,35 EUR überwand. Jetzt musste man nur noch das 2023er-Hoch bei 12,01 EUR überwinden, um die Konsolidierung der letzten zwölf Monate hinter sich zu lassen. Je nach Perspektive wäre der Lohn eine Rally auf 13,50 oder sogar gut 14 EUR gewesen.

Leider ist der Konjunktiv derzeit die richtige Wortwahl. In der letzten Woche ist die Aktie komplett eingebrochen und dabei in die alte Range zurückgefallen. Allein heute gibt der Kurs über 4 % nach, woran die Abstufung der BofA nicht ganz unschuldig sein dürfte. Diese senkten ihr Kursziel von 13 auf 12 EUR. Gut, dies liegt zwar immer noch über dem Schlusskurs der letzten Woche, aber das scheint den Markt nicht zu interessieren. Wieder mal ein typisches Beispiel dafür, dass die Börse nicht unbedingt logisch ist.

Erste Comeback-Chance der Bullen bei…

Der Rückschlag, den die Bullen in der Commerzbank-Aktie derzeit erleiden, ist nicht zu unterschätzen. Im ungünstigsten Fall kommt es in den kommenden Wochen sogar wieder zu einem Absturz auf 9,10 EUR und den dortigen Supportbereich.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch noch. Dieser liegt im kurzfristigen Unterstützungsniveau bei 10,35 EUR, auf das die Aktie derzeit direkt zusteuert. Hier wäre eine kurzfristige Stabilisierung möglich. Letztlich müssten jedoch die Widerstände ab 11,35 EUR nachhaltig überwunden werden, um weiteren Spielraum freizumachen.

Fazit: Das Risiko in der Commerzbank-Aktie hat deutlich zugenommen. Eine zumindest temporäre Stabilisierung wäre um 10,35 EUR möglich. Sollte der Supportbereich nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung direkt weiter in Richtung 9,10 EUR fortsetzen.

