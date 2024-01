Direkt zum Video auf YouTube

Nach einem starken Start in die Woche schmeißt der Dax am frühen Vormittag wieder den Bremsanker raus. Zuletzt waren es aber auch nur die großen Tech-Werte, die die Indizes in den USA auf neue Allzeithochs gehoben haben. Die Frage ist hier wie nachhaltig das sein kann.

Die Aktie von PayPal stemmt sich zuletzt ebenfalls deutlich gegen die breite Masse der Aktien und kann kräftig zulegen. Ist die Bodenbildung hier nun abgeschlossen? Die Bank of America äußerte sich derweil zurückhaltend in Bezug auf die Commerzbank. Was das für einen Effekt auf die Commerzbank-Aktie hat, zeigt Martin in der Sendung. SLB meldete am Freitag Zahlen und gab einen Ausblick auf die Zukunft. Kann das die Aktie nun beflügeln?