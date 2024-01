EQS-Adhoc: GFT Technologies SE: GFT stärkt mit Übernahme der Sophos Solutions S.A.S. mit Sitz in Kolumbien die Präsenz in Lateinamerika

EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

GFT Technologies SE: GFT stärkt mit Übernahme der Sophos Solutions S.A.S. mit Sitz in Kolumbien die Präsenz in Lateinamerika



25.01.2024 / 21:58 CET/CEST

Die GFT Technologies SE hat heute über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft GFT Technologies S.A., Madrid, Spanien, einen Vertrag zum Erwerb aller Anteile der Sophos Solutions S.A.S. („Sophos“), mit Sitz in Bogota, Kolumbien, geschlossen. Das Closing mit dem Übergang sämtlicher Anteile soll Anfang Februar 2024 stattfinden. Der Kaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von rund 95 Mio. US-Dollar (derzeit rund 87 Mio. Euro) und wird durch die Ausweitung bestehender Kreditlinien sowie eigene Mittel finanziert. Sophos ist ein führender Partner für die digitale Transformation großer Finanzinstitute in Nord- und Südamerika mit Schwerpunkt Kolumbien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Modernisierung von Kernbankensystemen und Cloud Computing und beschäftigt derzeit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Neben dem Heimatmarkt Kolumbien unterhält Sophos Kundenbeziehungen in mehr als 10 Ländern untern anderem in Panama, Chile und Mexiko sowie den USA. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 257 Mrd. kolumbianischen Peso (derzeit rund 60 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug rund 38 Mrd. kolumbianische Peso (derzeit rund 9 Mio. Euro). Sophos erwartet, den Umsatz in 2023 leicht gesteigert zu haben. Aufgrund von Unterauslastungen in der ersten Jahreshälfte 2023 wird von Sophos ein Ergebnis unter dem Vorjahr erwartet. Mit der Akquisition von Sophos baut GFT die internationale Präsenz mit einem neuen Entwicklungszentrum weiter aus und erhält dadurch breiteren Markt- und Kundenzugang zu Finanzinstituten der ersten und zweiten Reihe in Lateinamerika. Die Mitarbeiterzahl der GFT Gruppe steigt durch die Übernahme um knapp 20 Prozent. GFT wird die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 (einschließlich Sophos) planmäßig am 7. März 2024 veröffentlichen. Kontakt:



