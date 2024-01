KI-Rallye, Gewinnprognosen S&P500 sowie News zu Apple, Netflix, Tesla, Meta, AMD, Nvidia, Western Digital u.a. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die Auslöser der jüngsten Rallye. Was steckt dahinter, wie geht es weiter? Welche Aktien werden jetzt als Favoriten gehandelt?

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die Auslöser der jüngsten Rallye. Was steckt dahinter, wie geht es weiter? Welche Aktien werden jetzt als Favoriten gehandelt? Ist es weiterhin Nvidia oder wechselt der Trend hin zu Titeln wie AMD, Western Digital, Alphabet, Qualcomm, Micron oder gar Intel? Wann ist mit der ersten Leitzinssenkung zu rechnen? Und wie sehen die Ertragsprognosen für die Technologieriesen aus, die kommende Woche Ergebnisse präsentieren? Am 31.01. und 01.02. legen Apple, Microsoft, Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon Zahlen vor. Zudem gibt es News zu Netflix, SMCI, Ebay, Solaredge und HP Enterprise.

