KORREKTUR: Telekom-Tochter T-Mobile US mit durchwachsenem Schlussquartal

BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US blickt nach einem durchwachsenen Schlussquartal des vergangenen Jahres optimistisch auf 2024 - zumindest beim operativen Ergebnis. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft soll im laufenden Jahr auf 31,3 Milliarden Dollar bis 31,9 Milliarden Dollar steigen, teilte die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag in Bellevue mit. 2023 zog dieser Werte um rund zehn Prozent auf etwas mehr als 29 Milliarden Dollar (rund 26,7 Mrd Euro) an.

Der Service-Umsatz stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um circa drei Prozent auf 63,2 Milliarden Dollar. Der Anstieg basiert auf der Zunahme der Kundenzahl um 5,9 Millionen auf knapp 120 Millionen. Das Plus liegt damit aber unter dem 2022er-Wert.

Die Anzahl der Vertragskunden stieg 2023 um 5,65 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet T-Mobile hier mit bis zu 5,5 Millionen neuen Kunden. Die Ergebnisse des vergangenen Jahres und die 2024er-Ziele blieben alles in allem etwas unter den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten zurück.

