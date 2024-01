Lonza Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Lonza erzielt im 2023 ein solides Ergebnis mit 10.9% (kWk) Umsatzwachstum und 29.8% Kern-EBITDA-Marge



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Robuster Umsatz von CHF 6.7 Milliarden, mit einem Umsatzwachstum von 10.9% 1 (kWk)

(kWk) Kern-EBITDA von CHF 2 Milliarden resultierten in einer Marge von 29.8%

Anhaltende Wachstumsinvestitionen mit Investitionsausgaben im 2023 bei 25% des Umsatzes

Solider Free Cashflow bei CHF 329 Millionen

Vorgeschlagene Dividendenerhöhung um 14% von CHF 3.50 auf CHF 4.00 pro Aktie

Rückgabe von überschüssigem Kapital mit laufendem Aktienrückkauf im Umfang von bis CHF 2 Milliarden fortgesetzt

Ausblick 2024: flaches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen (kWk) und Kern-EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern

Mittelfristige Prognose 2024 – 2028 bestätigt Basel, Schweiz, 26. Januar 2024 – Lonza meldete einen Umsatz von CHF 6.7 Milliarden, ein Umsatzwachstum von 7.9% AER2 (10.9%1 kWk) und CHF 2 Milliarden Kern-EBITDA, was einer Kern-EBITDA-Marge von 29.8% entspricht. Die soliden Finanzergebnisse wurden angetrieben von den Geschäftsbereichen Biologics und Small Molecules und einer schwächeren Performance in Cell & Gene and Capsules & Health Ingredients. Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrats und CEO ad interim, Lonza, kommentierte: “Im 2023 haben wir ein robustes Finanzergebnis erzielt. Dies ist ein Zeugnis für unsere starken Geschäftsgrundlagen und unsere Fähigkeit, auf dem CDMO-Markt Wert zu schaffen, sowie für die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeiter. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen verzeichnen wir weiterhin eine hohe Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und Produkten, die darauf ausgerichtet sind, die komplexen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir haben unser ehrgeiziges Wachstumsprogramm in Bereichen mit nachhaltigem Marktwachstum fortgesetzt und gleichzeitig eine gesunde Bilanz aufrechterhalten, die von einem soliden Free Cashflow unterstützt wird. Diese positiven Indikatoren bestätigen unsere langfristige strategische Ausrichtung.” Im Jahr 2023 baute Lonza sein breites und vielfältiges Kundenportfolio weiter aus, das eine solide Grundlage für die anhaltende Wachstumsdynamik des Unternehmens bildet. Ungefähr 130 neue CDMO-Kunden wurden im 2023 gewonnen, und ungefähr 350 neue Programme wurden unterzeichnet. Lonza setzte seine Investitionsstrategie zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums fort und investierte CHF 1.7 Milliarden (25% des Umsatzes). Zu den im 2023 angekündigten neuen Investitionsprojekten gehörten eine kommerzielle Abfüllanlage für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs, antibody-drug conjugates) in der Anlage in Stein (CH) für einen dedizierten Kunden sowie ein Wachstumsprojekt, welches eine erhebliche Kapazitätserweiterung für Biokonjugate am Standort Visp (CH) ermöglicht. Lonza hat im Jahr 2023 weitere Fortschritte bei seinen ESG-Zielen gemacht und einen umfassenden Klimaplan aufgestellt, um die Scope 1 and 2-Emissionen3 bis Ende 2030 um mehr als 40% zu senken. Lonza unterzeichnete zwei grosse Stromkaufvereinbarungen, um sein Ziel zu erreichen, bis 2025, den Strom gänzlich aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, soweit verfügbar. Insgesamt werden die Verträge Lonzas Scope 2-Elektizitäts-Emissionen in der Schweiz, der Europäischen Union und China dekarbonisieren. Im Rahmen der aktuellen Marktdynamik bestätigte das Unternehmen Pläne zur Optimierung seines globalen Biologics-Netzwerks durch die Stilllegung seiner Standorte in Guangzhou (CN) und Hayward (US). Die schrittweisen Schliessungen werden voraussichtlich im Q1 2024 beginnen und im Q1 2025 abgeschlossen sein. Der Geschäftsbereich Biologics wird seine kommerzielle Verkaufsorganisation in China beibehalten. Lonza meldete damit zusammenhängende Wertminderungen in Höhe von CHF 183 Millionen sowie restrukturierungsbezogene Kosten in Höhe von CHF 50 Millionen. Lonza prognostiziert für 2024 ein flaches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen (kWk) und eine Kern-EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern. Dies reflektiert eine anhaltend starke Leistung des CDMO-Geschäfts, welche den Verlust der Moderna-Verkäufen und Vertragsbeendigung im Umfang von ungefähr CHF 500 Millionen kompensiert. Für 2024 plant Lonza die Investitionsausgaben bei 25% des Umsatzes zu halten. Lonza bestätigt auch die mittelfristige Prognose 2024 - 2028. Der Verwaltungsrat von Lonza schlägt eine Dividendenerhöhung um 14% von CHF 3.50 auf CHF 4.00 pro Aktie vor. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die bevorstehende Generalversammlung werden 50% der Dividende aus der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt und sind somit von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit. Aufgrund der starken Bilanz und der positiven Aussichten beabsichtigt Lonza weiterhin, überschüssiges Kapital durch einen Aktienrückkauf von bis zu CHF 2 Milliarden zurückzugeben. Bis zum 31. Dezember 2023 wurden Aktien im Wert von etwa CHF 1 Milliarde erworben. Es wird erwartet, dass das gesamte Rückkaufprogramm im H1 2025 abgeschlossen sein wird. Überblick über die Geschäftsbereiche Der Geschäftsbereich Biologics verzeichnete ein anhaltend solides Umsatzwachstum von 17.6% 1 im Vergleich zum Gesamtjahr 2022 und eine schwächere Kern-EBITDA-Marge von 34.8%, die durch eine geringere Nachfrage nach Dienstleistungen in den frühen Entwicklungsphasen, das Hochfahren neuer Projekte und den Portfoliomix beeinflusst wurde.

verzeichnete ein anhaltend solides Umsatzwachstum von 17.6% im Vergleich zum Gesamtjahr 2022 und eine schwächere Kern-EBITDA-Marge von 34.8%, die durch eine geringere Nachfrage nach Dienstleistungen in den frühen Entwicklungsphasen, das Hochfahren neuer Projekte und den Portfoliomix beeinflusst wurde. Small Molecules verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 11.2% 1 und eine Kern-EBITDA-Marge von 31.4%, was auf die weitere Verlagerung des Portfolios zu komplexen und hochwertigen kleinen Molekülen sowie auf die gute operative Umsetzung und den Produktmix zurückzuführen ist.

verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 11.2% und eine Kern-EBITDA-Marge von 31.4%, was auf die weitere Verlagerung des Portfolios zu komplexen und hochwertigen kleinen Molekülen sowie auf die gute operative Umsetzung und den Produktmix zurückzuführen ist. Cell & Gene meldete ein Umsatzwachstum von 6.6% 1 , aufgrund des weltweiten schwierigen Finanzierungsumfeld für Kunden in frühen Entwicklungsphasen. Der Geschäftsbereich wies eine Kern-EBITDA-Marge von 9.2% aus, die durch ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen bei klinischen Studien und operative Herausforderungen beeinträchtigt wurde.

meldete ein Umsatzwachstum von 6.6% , aufgrund des weltweiten schwierigen Finanzierungsumfeld für Kunden in frühen Entwicklungsphasen. Der Geschäftsbereich wies eine Kern-EBITDA-Marge von 9.2% aus, die durch ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen bei klinischen Studien und operative Herausforderungen beeinträchtigt wurde. Capsules & Health Ingredients verzeichnete einen Umsatz von -2.4%1, infolge geringerer Nachfrage nach Kapseln im Nahrungsmittelergänzung Bereich nach der Pandemie und den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. Der Geschäftsbereich wies eine Kern-EBITDA-Marge von 28.2% aus, wobei die Performance auch aufgrund höherer Rohstoffkosten und ungünstiger Wechselkurse schwächer ausfiel.

Finanzielle Entwicklung der Gruppe im Überblick Alle Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2023 sind ungeprüft. Weitere Einzelheiten zur Leistung und zu den Finanzdaten finden Sie in der Präsentation für das gesamte Jahr 2023, im Bericht für das gesamte Jahr 2023 und im Bericht über alternative Leistungskennzahlen (APM) 2023. Über Lonza Lonza ist eines der weltweit grössten Produktionsunternehmen im Gesundheitswesen. Auf fünf Kontinenten unterstützt unsere globale Community von rund 18’000 Kolleginnen und Kollegen Pharma-, Biotech- und Ernährungsunternehmen dabei, ihre Therapien auf den Markt zu bringen. Mit unserer Vision, jede Therapie zum Leben zu erwecken, unterstützen wir unsere Kunden mit einer Kombination aus technologischem Verständnis, erstklassiger Produktion, wissenschaftlichem Fachwissen, hervorragenden Prozessen und Innovation. Unsere Arbeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre therapeutischen Entdeckungen zu entwickeln und zu vermarkten, damit ihre Patienten von lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen profitieren können. Unser Geschäft ist so strukturiert, dass wir die komplexen Anforderungen unserer Kunden in vier Geschäftsbereichen erfüllen können: Biologics, Small Molecules, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients. Unser Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von CHF 6.7 Milliarden und einem Kern-EBITDA von CHF 2.0 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com. Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

Folgen Sie @LonzaGroup auf X Kontaktinformationen von Lonza Medienanfragen:

media@lonza.com Investorenanfragen:

investor.relations@lonza.com

