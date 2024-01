Wie man in ETF-Sparpläne investieren kann

Mit einem ETF-Sparplan können Sie ganz einfach für ein Ziel sparen oder mit dem Vermögensaufbau beginnen. Sie können einen ETF-Sparplan bei einem Broker oder Ihrer Bank einrichten, um regelmäßig in einen ETF zu investieren - schon ab 1 Euro pro Monat.





1. Depot eröffnen

Sie sollten positiv denken, wenn Sie mit dem Anlegen beginnen. Wenn Sie noch kein Depot haben, richten Sie zunächst eines ein. Anschließend können Sie dort einen Sparplan erstellen.





2. ETF auswählen

Es ist einfach, einen ETF zu finden, der Ihren persönlichen Anlagezielen entspricht. Vielleicht möchten Sie in eine bestimmte Branche, Region oder in ein spezielles Thema investieren.





3. Anlagebetrag wählen

Nun müssen Sie festlegen, wie viel und in welchem Sparintervall Sie investieren möchten. Hier gibt es keine festen Regeln, der Betrag sollte einfach zu Ihnen passen. Sie können schon mit 1 Euro pro Monat beginnen.





Risikohinweis

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



