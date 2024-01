Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung hat der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche nachgegeben. So mancher Anleger realisiere wohl Profite, hieß es am Markt. Unterdessen kommt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen langsam in Schwung. In den USA legen diese Woche unter anderem die Börsenschwergewichte Microsoft, Meta, Apple, Alphabet und Amazon ihre Zahlen vor. Der wohl wichtigste Wochentermin steht am Mittwoch mit der Fed-Sitzung an.

Der Dax sank nach gut einer Stunde Handel um 0,45 Prozent auf 16.885 Punkte. Am Freitag hatte der Dax das Rekordhoch von 17.003 Punkten nur um 36 Punkte verfehlt.

Nach der starken Vorwoche sind Analysten optimistisch gestimmt: „Der Dax hat den Ausbruch aus dem Trendkanal geschafft und damit neues Aufwärtspotenzial eröffnet“, schrieb Markttechnik-Experte Christoph Geyer. Ein weiteres Rekordhoch dürfte somit in der neuen Woche „nur eine Formsache sein“.

Teures Kerosin trübt Gewinnpläne von Ryanair

Deutlich gestiegene Treibstoffkosten und die Probleme beim Flugzeugbauer Boeing trüben die Geschäftsaussichten von Europas größtem Billigflieger Ryanair. Der Vorstand hat die Prognose für das im März endende Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt.

Prognose Geschäftsjahr 2023/24 Ryanair im Überblick

Kennziffer Neue Prognose Alte Prognose Gewinn 1,85 bis 1,95 Mrd. EUR 2,05 Mrd. EUR

Derweil gefährdet der gestoppte Produktionsausbau beim Flugzeughersteller Boeing die Wachstumspläne der irischen Fluggesellschaft.

Im Weihnachtsquartal bis Ende Dezember verdiente Ryanair mit 15 Millionen Euro rund 93 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zwar zählte die Gesellschaft 41,4 Millionen Fluggäste und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, und der Umsatz stieg dank höherer Ticketpreise um 17 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Allerdings hatten große Buchungsplattformen wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen, und die Airline senkte deshalb ihre Ticketpreise. Zudem zehrten höhere Ausgaben für Kerosin und gestiegene Pilotengehälter am Gewinn.

Unterdessen fürchtet O'Leary, dass Boeing bis zum Sommer noch weniger neue Flugzeuge liefern kann als gedacht. Derzeit geht der Manager davon aus, dass Ryanair Ende Juni 174 Jets vom Typ 737 Max zur Verfügung hat - 50 mehr als vergangenen Sommer, aber 7 weniger als vereinbart. Zudem bestehe das Risiko, dass sich Auslieferungen weiter verzögern. Denn nach einem Beinahe-Unglück einer 737-9 Max von Alaska Airlines darf Boeing die Produktion der Max-Reihe nicht wie geplant ausweiten.

Stabilius wächst weiter - Streiks in Amerika drücken auf Gewinnmarge

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus ist ins neue Geschäftsjahr (bis Ende September) mit etwas mehr Umsatz gestartet. Während das Unternehmen in Europa und Asien zulegten, gingen die Erlöse in der Region Amerika aufgrund von Streiks in der US-Automobilindustrie zurück. Insgesamt musste das Unternehmen Einbußen bei der Profitabilität hinnehmen.

Quartalszahlen Q1 für 23/24 Stabilus im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 305,4 Mio. EUR 290,7 Mio. EUR Gewinn 12,2 Mio. EUR 15,5 Mio. EUR

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Das Management erwartet einen Umsatzanstieg auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,21 Mrd. EUR). Die bereinigte Ebit-Marge sieht der Konzern mit 13 bis 14 Prozent in etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre (Vorjahr: 13 Prozent). Die Prognose beinhaltet den Angaben zufolge auch Effekte aus der Konsolidierung von Destaco inklusive voraussichtlicher Kosten für die Integration der Amerikaner.

Die Stabilus-Aktie verlor nach gut einer Stunde Handel 6,87 Prozent und notiert derzeit bei 59,65 Euro.

Hensoldt zieht nach Kaufempfehlung an MDax-Spitze

Die Citigroup hat für die Hensoldt-Aktie eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel leicht von 37,30 Euro auf 37,70 Euro erhöht. In Folge zogen die Aktien vorbörslich an und gingen mit einem Plus von 6,65 Prozent in den Handel.

Nach gut einer Stunde Handel liegt die Aktie immer noch mit 4,7 Prozent im Plus bei 27,68 Euro. Damit ist sie der beste Wert im MDax.

