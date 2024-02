Heute Abend im nachbörslichen US-Handel um 22:00 Uhr MEZ hat Amazon seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q4/23 Meta im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 170,0 Mrd. USD 166,2 Mrd. USD 149,2 Mrd. USD Gewinn je Aktie 1,00 USD 0,80 USD 0,03 USD

Das Unternehmen verzeichnet erhöhte Gewinne, da CEO Andy Jassy rigorose Kostensenkungen umsetzt. Zwischen Ende 2022 und Mitte 2023 wurden bei Amazon mehr als 27.000 Stellen abgebaut. Im Januar kündigte Amazon an, Mitarbeiter in Bereichen wie Prime Video, MGM Studios, Twitch, Audible und Buy with Prime zu entlassen.

Amazon-Aktie stark

Die Amazon-Aktie profitierte 2023 stark von Jassys Sparbemühungen und stieg um mehr als 77 Prozent. Und auch in diesem Jahr läuft es gut: Die Aktie kletterte um vier Prozent, während der S&P 500 nur um etwa zwei Prozent zulegte.

Wenige Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen kletterte die Aktie um über fünf Prozent auf 167,25 Dollar. Sie ging mit 159,28 Dollar aus dem Handel.