Ernüchternde Ergebnisphase, vorsichtige Notenbank. Dazu PayPal, Palantir, Tesla u. a. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die Frage, warum die Börsenparty der Vorwoche so abrupt endete.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die Frage, warum die Börsenparty der Vorwoche so abrupt endete. Handelt es sich um eine kurze Verschnaufpause oder drohen größere Korrekturen? Was verunsichert die Investoren bei Microsoft, Alphabet, Intel und AMD? Und warum verändert General Motors seine Strategie? Auch Tesla muss neu kalkulieren, denn in einer wichtigen Absatzregion wird deutlich weniger verkauft. Zudem beleuchten wir die „schockierende“ News von PayPal und was für kommende Woche zu erwarten ist. Ebenfalls im Check ist Palantir. Künstliche Intelligenz bleibt das Topthema – auch bei der US-Handelskommission. Warum beschäftigt sie sich mit Amazon, Alphabet und Microsoft und deren Investments in Startups? Wer ist neben diesen Firmen noch an populären KI-Startups beteiligt? Zudem gibt es News zu Snap, Pinterest, SoFi und Walmart.

