GNW-Adhoc: Ceridian wird zu Dayforce

^TORONTO und MINNEAPOLIS, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dayforce (http://www.dayforce.com), Inc. (NYSE: DAY; TSX: DAY) (das ?Unternehmen"), einer der weltweit führenden Technologieanbieter im Bereich Human Capital Management (HCM), der für die Verbesserungen im Arbeitsleben sorgt, gab heute die Änderung der offiziellen Firmierung und Markenbezeichnung von Ceridian zu Dayforce bekannt. Dayforce ist die Flaggschiff-HCM-Plattform des Unternehmens, die Tausenden von Organisationen und Millionen von Arbeitnehmern weltweit einen Mehrwert bietet und aufgrund einer reichen Geschichte von Innovation und Exzellenz stets als Marktführer eingestuft wird. Mit dieser Markenentwicklung setzt das Unternehmen weiterhin einen neuen Standard für die HR-Softwarebranche - einen, der von dem Engagement getragen wird, der heutigen ungebundenen Belegschaft dabei zu helfen, engagierter, stärker, effizienter und zielstrebiger zu werden. Dazu gehören fortlaufende Investitionen in eine Vereinfachung im großen Maßstab durch KI-gestützte Innovationen und erstklassige Erfahrungen in jeder Phase der Customer Journey, damit Unternehmen ihr volles Mitarbeiterpotenzial ausschöpfen, mit Zuversicht agieren und messbaren Wert erschließen können. ?Als eine vereinte Marke - Dayforce - sind wir fest davon überzeugt, dass wir unser Versprechen, das Arbeitsleben besser zu machen, noch verstärken können", so David Ossip, Vorstandsvorsitzender und CEO von Dayforce. ?Dayforce steht für unsere Produkte, unser Unternehmen und unsere Community; für das Beste, das wir bieten können. Als Dayforce werden wir unsere Fähigkeit weiterentwickeln, die zufriedensten Kunden, die engagiertesten Mitarbeiter, die besten Produkte und die größte Rendite für den Markt zu fördern." Mehr dazu erfahren Sie von David Ossip im Blog Wir sind Dayforce (https://www.dayforce.com/blog/we-are-dayforce) auf unserer neuen Unternehmenswebsite (http://www.dayforce.com). Unser gesamtes Handeln als weltweit führender Anbieter von HCM-Technologie konzentriert sich darauf, die Arbeit für Tausende von Kunden und Millionen von Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit unserer globalen All-in-One-Personalplattform für HR, Entgeltabrechnung, Talentmanagement, Workforce-Management und Benefits versetzen wir Dayforce-Kunden in die Lage, ihr Personalpotenzial voll auszuschöpfen und ihre Aufgaben mit einem guten Gefühl anzugehen. Unter Dayforce.com (http://www.dayforce.com/) erfahren Sie mehr darüber, wie Dayforce die Unternehmen bei der Schaffung von messbarem Mehrwert unterstützt. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, die keine historischen Fakten darstellen, wie zum Beispiel Aussagen über die Änderung unseres Firmennamens, die Vorzüge unserer gemeinsamen Marke, unsere KI-orientierten Investitionen und Erfahrungen auf höchstem Niveau und unsere Erwartungen, Hoffnungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Sie basieren auf den Überzeugungen des Managements sowie auf dessen Annahmen und den ihm derzeit vorliegenden Informationen. Da solche Prognosen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen darstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie veröffentlicht wurden. 