COINBASE - Jetzt müssen die Bullen zugreifen

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 128,900 $ (Nasdaq)

Die Coinbase-Aktie markierte am Tag ihrer Emission am 14. April 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 429,54 USD und krachte anschließend bis Januar 2023 auf ein Tief bei 31,55 USD.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer stabilen, aber volatilen Aufwärtsbewegung. Am 28. Dezember notierte der Wert im Hoch bei 187,39 USD und damit in der Nähe des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch. Ein gutes Stück fehlte aber noch bis dorthin.

Anschließend setzte der Wert bis fast auf das letzte Zwischenhoch bei 114,41 USD zurück. Seitdem läuft der Versuch einer Bodenbildung. Dabei kam es am 29. Januar zum Ausbruch über den Widerstand bei 127,97 USD zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Dezember. Dieser Ausbruch löste zwar bisher keine weiteren Käufe aus, aber es kam zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend.

Kaufwelle möglich

Die Coinbase-Aktie hat die Basis für einen weiteren Rallyschub gelegt. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 140,82-144,25 USD oder sogar in Richtung 157,06-161,38 USD durchstarten. Im Idealfall klettert der Wert sogar in Richtung 206-208 USD und damit an den Abwärtstrend ab dem Allzeithoch.

Sollte die Aktie allerdings unter das gestrige Tagestief bei 124,5 USD abfallen, droht ein erneuter Test des Unterstützungsbereichs um 114,41 USD.

Fazit: Die Ausgangslage für eine weitere Rally ist vorhanden. Aber die aktuelle Chance müssen die Bullen auch nutzen. Eine neue Chance könnte etwas auf sich warten lassen.

Coinbase Global Inc

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)