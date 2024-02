EQS-Adhoc: Wesentliche Aktionäre verkaufen ihre Beteiligung an der L-KONZEPT Holding AG an CG Fam GmbH

EQS-Ad-hoc: L-KONZEPT Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf

Wesentliche Aktionäre verkaufen ihre Beteiligung an der L-KONZEPT Holding AG an CG Fam GmbH



02.02.2024 / 16:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wesentliche Aktionäre verkaufen ihre Beteiligung an der L-KONZEPT Holding AG an CG Fam GmbH Leipzig, 2. Februar 2024: Zwischen den wesentlichen Aktionären TRITON Beteiligungsgesellschaft mbH, L-K Beteiligungs AG, GCI Management Consulting GmbH sowie Herrn Raphael Schön einerseits und der CG Fam GmbH, Berlin, andererseits ist ein Aktienkaufvertrag über insgesamt 1.356.462 Aktien der L-KONZEPT Holding AG zustande gekommen. Die Übertragung der betreffenden Aktien wird nach Eintritt bestimmter aufschiebender Bedingungen erfolgen. Die erworbene Beteiligung entspricht einer Quote am Grundkapital von 67,82 %. Die CG Fam GmbH wird geleitet von Herrn Christoph Gröner, Hauptgesellschafter der Gröner Group. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat die L-KONZEPT Holding AG eine Mehrheitsbeteiligung am Projekt „Wohnen an der Strunde“, Bergisch Gladbach, von der Gröner Group übernommen und es wurden Umstrukturierungen vorgenommen. Es wird erwogen, weitere Projekte in die L-KONZEPT Holding AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung einzubringen. Es ist beabsichtigt, dass die Geschäftsleitung der L-KONZEPT Holding AG durch weitere Personen aus der Gröner Group erweitert wird. Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

02.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com